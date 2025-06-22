«Все что угодно, кроме правды»: Путин раскритиковал старые учебники истории

Президент России Владимир Путин раскритиковал старые учебники истории за искажение фактов и русофобию. Об этом он заявил во время встречи с главными редакторами учебников истории.
«Видел в части учебниках истории все что угодно, кроме правды. <...> И откровенную русофобию, и, повторяю, искажение этих исторических фактов», — заявил Путин. Трансляция встречи проходила на телеканале "Россия 24". Президент также назвал важным сохранение национальной памяти и преемственности поколений в новых учебниках, поблагодарив коллектив авторов за их работу.
Глава государства предложил унифицировать подходы к обучению истории, начиная с дошкольного возраста и до 5-го класса, по аналогии с едиными учебниками для старших школьников. В беседе участвовали помощник президента Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян и министр просвещения Сергей Кравцов, который принес на встречу книгу «Сто легенд Артека».
Ранее сообщалось, с 1 сентября 2025 года для учащихся 5–7-х классов российских школ будут введены новые учебники по истории, а переход на обновленные пособия для 8–9-х классов запланирован на 1 сентября 2026 года. Заместитель министра просвещения Российской Федерации Ольга Колударова подчеркнула, что процесс закупки новых учебников в регионах начался уже в текущем году, и все необходимые материалы будут доставлены в образовательные учреждения в установленные сроки.
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