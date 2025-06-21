21 июня 2025

Стало известно, сколько получают пермские рентгенолаборанты в частных клиниках

Рентгенолаборант в Перми получает 110 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Предпочтение отдается кандидатам с опытом проведения МРТ
Предпочтение отдается кандидатам с опытом проведения МРТ Фото:

Рентгенолаборанты в коммерческих клиниках Перми могут зарабатывать до 110 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит сервис SuperJob по итогам исследования рынка труда в мае 2025 года.

«Аналитики изучили предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию „Рентгенолаборант“ в пермских частных медицинских центрах. Оказалось, что зарплата специалистов варьируется от 35 до 110 тысяч рублей в месяц — в зависимости от квалификации и опыта», — говорится в исследовании.

Начинающие специалисты со средним медицинским образованием и необходимыми сертификатами могут рассчитывать на 35–45 тысяч рублей. Опыт работы от года увеличивает зарплату до 45–50 тысяч, а владение цифровым и аналоговым оборудованием вместе с навыками проведения КТ — до 50–75 тысяч рублей.

Самые высокие доходы — у специалистов с трехлетним стажем, умеющих проводить МРТ-исследования. Их зарплата достигает 75–110 тысяч рублей.

Согласно исследованию, типичный соискатель на эту должность — женщина 41 года. Большинство (74%) имеют среднее медицинское образование, лишь 16% — высшее. Треть специалистов ищут работу, будучи безработными, а 27% готовы к переезду.

Ранее сервис SuperJob сообщал, что медицинские представители в Перми могут зарабатывать до 165 тысяч рублей в месяц, а максимальная зарплата врача-терапевта в частных клиниках региона достигает 235 тысяч рублей. При этом в Пермском крае сохраняется дефицит медицинских кадров — на одну вакансию врача приходится лишь 0,4 резюме.

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Рентгенолаборанты в коммерческих клиниках Перми могут зарабатывать до 110 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит сервис SuperJob по итогам исследования рынка труда в мае 2025 года. «Аналитики изучили предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию „Рентгенолаборант“ в пермских частных медицинских центрах. Оказалось, что зарплата специалистов варьируется от 35 до 110 тысяч рублей в месяц — в зависимости от квалификации и опыта», — говорится в исследовании. Начинающие специалисты со средним медицинским образованием и необходимыми сертификатами могут рассчитывать на 35–45 тысяч рублей. Опыт работы от года увеличивает зарплату до 45–50 тысяч, а владение цифровым и аналоговым оборудованием вместе с навыками проведения КТ — до 50–75 тысяч рублей. Самые высокие доходы — у специалистов с трехлетним стажем, умеющих проводить МРТ-исследования. Их зарплата достигает 75–110 тысяч рублей. Согласно исследованию, типичный соискатель на эту должность — женщина 41 года. Большинство (74%) имеют среднее медицинское образование, лишь 16% — высшее. Треть специалистов ищут работу, будучи безработными, а 27% готовы к переезду. Ранее сервис SuperJob сообщал, что медицинские представители в Перми могут зарабатывать до 165 тысяч рублей в месяц, а максимальная зарплата врача-терапевта в частных клиниках региона достигает 235 тысяч рублей. При этом в Пермском крае сохраняется дефицит медицинских кадров — на одну вакансию врача приходится лишь 0,4 резюме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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