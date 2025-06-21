Стало известно, сколько получают пермские рентгенолаборанты в частных клиниках

Рентгенолаборанты в коммерческих клиниках Перми могут зарабатывать до 110 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит сервис SuperJob по итогам исследования рынка труда в мае 2025 года.
«Аналитики изучили предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию „Рентгенолаборант“ в пермских частных медицинских центрах. Оказалось, что зарплата специалистов варьируется от 35 до 110 тысяч рублей в месяц — в зависимости от квалификации и опыта», — говорится в исследовании.
Начинающие специалисты со средним медицинским образованием и необходимыми сертификатами могут рассчитывать на 35–45 тысяч рублей. Опыт работы от года увеличивает зарплату до 45–50 тысяч, а владение цифровым и аналоговым оборудованием вместе с навыками проведения КТ — до 50–75 тысяч рублей.
Самые высокие доходы — у специалистов с трехлетним стажем, умеющих проводить МРТ-исследования. Их зарплата достигает 75–110 тысяч рублей.
Согласно исследованию, типичный соискатель на эту должность — женщина 41 года. Большинство (74%) имеют среднее медицинское образование, лишь 16% — высшее. Треть специалистов ищут работу, будучи безработными, а 27% готовы к переезду.
Ранее сервис SuperJob сообщал, что медицинские представители в Перми могут зарабатывать до 165 тысяч рублей в месяц, а максимальная зарплата врача-терапевта в частных клиниках региона достигает 235 тысяч рублей. При этом в Пермском крае сохраняется дефицит медицинских кадров — на одну вакансию врача приходится лишь 0,4 резюме.
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