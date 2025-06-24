Глава МИД Ирана сделал заявление о войне с Израилем

На данный момент между Ираном и Израилем не достигнуто соглашение о прекращении огня или приостановке военных операций. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
«В настоящее время нет соглашения о прекращении огня или операций. Однако при условии, что израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа к 4:00 утра сегодня, мы также не намерены продолжать ответные действия», — написал министр в Х.
Ранее Аракчи заявлял о готовности к заключению соглашения, гарантирующего отсутствие у страны ядерного оружия, однако подчеркивал, что Тегеран не согласится на условия, ущемляющие его права в ядерной сфере. Переговоры по этому вопросу были сорваны после атак Израиля, что, по словам Аракчи, свидетельствует о нежелании израильской стороны идти на диалог.
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