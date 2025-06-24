Глава МИД Ирана сделал заявление о войне с Израилем

Иран заявил об отсутствии соглашения с Израилем о прекращении огня
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Иране ответили на предложение мира
В Иране ответили на предложение мира Фото:

На данный момент между Ираном и Израилем не достигнуто соглашение о прекращении огня или приостановке военных операций. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«В настоящее время нет соглашения о прекращении огня или операций. Однако при условии, что израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа к 4:00 утра сегодня, мы также не намерены продолжать ответные действия», — написал министр в Х.

Ранее Аракчи заявлял о готовности к заключению соглашения, гарантирующего отсутствие у страны ядерного оружия, однако подчеркивал, что Тегеран не согласится на условия, ущемляющие его права в ядерной сфере. Переговоры по этому вопросу были сорваны после атак Израиля, что, по словам Аракчи, свидетельствует о нежелании израильской стороны идти на диалог.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На данный момент между Ираном и Израилем не достигнуто соглашение о прекращении огня или приостановке военных операций. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. «В настоящее время нет соглашения о прекращении огня или операций. Однако при условии, что израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа к 4:00 утра сегодня, мы также не намерены продолжать ответные действия», — написал министр в Х. Ранее Аракчи заявлял о готовности к заключению соглашения, гарантирующего отсутствие у страны ядерного оружия, однако подчеркивал, что Тегеран не согласится на условия, ущемляющие его права в ядерной сфере. Переговоры по этому вопросу были сорваны после атак Израиля, что, по словам Аракчи, свидетельствует о нежелании израильской стороны идти на диалог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...