Министр пригласил молодежь на Молфест в Челябинск

В Челябинске 28 июня состоится МОЛФЕСТ — главное мероприятие года, приуроченное к Дню молодежи. Подрастающее поколение пригласил на праздник в столицу министр молодежи области Юрий Болдырев во время прямого эфира в Центре управления регионом.
«МОЛФЕСТ — вишенка на торте всех наших праздничных мероприятий. Он пройдет практически во всех муниципалитетах региона. Те или иные события, приуроченные к Дню молодежи, уже идут. Молодежь региона может присоединиться к центральному празднику, который пройдет 28 июня на Площади Революции в Челябинске. Мы надеемся, что фестиваль поможет показать всю палитру возможностей для молодежи региона», — отметил Болдырев.
Мероприятие пройдет на четырех площадках, для гостей запланированы мастер-классы, обучающие мероприятия, развлечения и звездные гости. Афиша доступна на сайте URA.RU.
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