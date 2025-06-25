25 июня 2025

Министр пригласил молодежь на Молфест в Челябинск

© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Болдырев рассказал о мероприятиях Молфеста
Юрий Болдырев рассказал о мероприятиях Молфеста Фото:

В Челябинске 28 июня состоится МОЛФЕСТ — главное мероприятие года, приуроченное к Дню молодежи. Подрастающее поколение пригласил на праздник в столицу министр молодежи области Юрий Болдырев во время прямого эфира в Центре управления регионом.

«МОЛФЕСТ — вишенка на торте всех наших праздничных мероприятий. Он пройдет практически во всех муниципалитетах региона. Те или иные события, приуроченные к Дню молодежи, уже идут. Молодежь региона может присоединиться к центральному празднику, который пройдет 28 июня на Площади Революции в Челябинске. Мы надеемся, что фестиваль поможет показать всю палитру возможностей для молодежи региона», — отметил Болдырев.

Мероприятие пройдет на четырех площадках, для гостей запланированы мастер-классы, обучающие мероприятия, развлечения и звездные гости. Афиша доступна на сайте URA.RU.

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В Челябинске 28 июня состоится МОЛФЕСТ — главное мероприятие года, приуроченное к Дню молодежи. Подрастающее поколение пригласил на праздник в столицу министр молодежи области Юрий Болдырев во время прямого эфира в Центре управления регионом. «МОЛФЕСТ — вишенка на торте всех наших праздничных мероприятий. Он пройдет практически во всех муниципалитетах региона. Те или иные события, приуроченные к Дню молодежи, уже идут. Молодежь региона может присоединиться к центральному празднику, который пройдет 28 июня на Площади Революции в Челябинске. Мы надеемся, что фестиваль поможет показать всю палитру возможностей для молодежи региона», — отметил Болдырев. Мероприятие пройдет на четырех площадках, для гостей запланированы мастер-классы, обучающие мероприятия, развлечения и звездные гости. Афиша доступна на сайте URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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