Телевидение перестанет работать в Свердловской области

Жителей Артемовска и Алапаевска предупредили о кратковременных сбоях в теле- и радиовещании с 1 по 2 июля. На вышках будут проводить профилактические работы. Информация об этом появилась на сайте цифрового эфирного телевидения.
Сбои в Артемовском ожидаются 1 июля с 08:00 до 17:00 на каналах, относящихся к РТРС-1 и РТРС-2, а также Радио России, «Волна ФМ», радио «Дача», «Воскресение», «Си». На следующий день в то же время в Алапаевске отключат каналы РТРС-1.
К РТРС-1 относятся «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В мультиплекс РТРС-2 входят телеканалы: СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МУЗ-ТВ.
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