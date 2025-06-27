Россия ответит Польше на закрытие консульства в Кракове

Россия может закрыть одно из польских консульств на своей территории. Это решение рассматривается как ответ на прекращение работы генерального консульства России в Кракове, которое было закрыто по требованию польских властей. Об этом сообщил временный поверенный в делах Российской Федерации в Польше Андрей Ордаш.
«Скорее всего, будет закрыто одно из консульств Польши в России», — сказал Ордаш, передает РИА Новости. По его словам, на данный момент в России продолжают работать два консульства Польши — в Иркутске и в Калининграде. Какое именно будет закрыто, пока неизвестно.
Напомним, российское Генеральное консульство в Кракове завершило свою работу после восьмидесятилетнего присутствия. Соответствующее решение было принято польскими властями в мае текущего года. В качестве официального основания назывались подозрения в причастности российских спецслужб к подготовке диверсии против одного из торговых центров, расположенных в Польше.
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