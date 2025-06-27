Россия ответит Польше на закрытие консульства в Кракове

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На данный момент в России продолжают работать два консульства Польши
На данный момент в России продолжают работать два консульства Польши Фото:

Россия может закрыть одно из польских консульств на своей территории. Это решение рассматривается как ответ на прекращение работы генерального консульства России в Кракове, которое было закрыто по требованию польских властей. Об этом сообщил временный поверенный в делах Российской Федерации в Польше Андрей Ордаш.

«Скорее всего, будет закрыто одно из консульств Польши в России», — сказал Ордаш, передает РИА Новости. По его словам, на данный момент в России продолжают работать два консульства Польши — в Иркутске и в Калининграде. Какое именно будет закрыто, пока неизвестно.

Напомним, российское Генеральное консульство в Кракове завершило свою работу после восьмидесятилетнего присутствия. Соответствующее решение было принято польскими властями в мае текущего года. В качестве официального основания назывались подозрения в причастности российских спецслужб к подготовке диверсии против одного из торговых центров, расположенных в Польше.

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Россия может закрыть одно из польских консульств на своей территории. Это решение рассматривается как ответ на прекращение работы генерального консульства России в Кракове, которое было закрыто по требованию польских властей. Об этом сообщил временный поверенный в делах Российской Федерации в Польше Андрей Ордаш. «Скорее всего, будет закрыто одно из консульств Польши в России», — сказал Ордаш, передает РИА Новости. По его словам, на данный момент в России продолжают работать два консульства Польши — в Иркутске и в Калининграде. Какое именно будет закрыто, пока неизвестно. Напомним, российское Генеральное консульство в Кракове завершило свою работу после восьмидесятилетнего присутствия. Соответствующее решение было принято польскими властями в мае текущего года. В качестве официального основания назывались подозрения в причастности российских спецслужб к подготовке диверсии против одного из торговых центров, расположенных в Польше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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