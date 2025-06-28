Эндокринолог предупредил о рисках контрастного душа

Врач-эндокринолог, андролог и психиатр Александр Фомин предупредил россиян о потенциальной опасности контрастного душа для здоровья в летний период. По его словам, резкие перепады температуры воды могут негативно сказаться на самочувствии, особенно у людей с ослабленным здоровьем.
«Контрастный душ — как кредитная карта: если на „счете“ организма пусто, можно быстро прийти к „дефолту“», — пояснил Фомин в беседе с «Ридусом». Эксперт отметил, что подобные водные процедуры, несмотря на популярность в жару, могут стать стрессом для сердечно-сосудистой и эндокринной систем, если человек испытывает усталость или другие признаки переутомления.
Ранее эксперты уже предупреждали, что в период летних отключений горячей воды многие россияне переходят на холодный душ, что может привести к переохлаждению и увеличению риска простудных заболеваний. Кардиолог Андрей Кондрахин отмечал, что резкое снижение температуры воды является стрессом для организма и может ослабить иммунитет.
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