Эндокринолог предупредил о рисках контрастного душа

Эндокринолог Фомин: частое использование контрастного душа вредит самочувствию
© Служба новостей «URA.RU»
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Контрастный душ может негативно сказаться на общем самочувствии организма, предупреждает эндокринолог Фомин
Контрастный душ может негативно сказаться на общем самочувствии организма, предупреждает эндокринолог Фомин Фото:

Врач-эндокринолог, андролог и психиатр Александр Фомин предупредил россиян о потенциальной опасности контрастного душа для здоровья в летний период. По его словам, резкие перепады температуры воды могут негативно сказаться на самочувствии, особенно у людей с ослабленным здоровьем.

«Контрастный душ — как кредитная карта: если на „счете“ организма пусто, можно быстро прийти к „дефолту“», — пояснил Фомин в беседе с «Ридусом». Эксперт отметил, что подобные водные процедуры, несмотря на популярность в жару, могут стать стрессом для сердечно-сосудистой и эндокринной систем, если человек испытывает усталость или другие признаки переутомления.

Ранее эксперты уже предупреждали, что в период летних отключений горячей воды многие россияне переходят на холодный душ, что может привести к переохлаждению и увеличению риска простудных заболеваний. Кардиолог Андрей Кондрахин отмечал, что резкое снижение температуры воды является стрессом для организма и может ослабить иммунитет.

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Врач-эндокринолог, андролог и психиатр Александр Фомин предупредил россиян о потенциальной опасности контрастного душа для здоровья в летний период. По его словам, резкие перепады температуры воды могут негативно сказаться на самочувствии, особенно у людей с ослабленным здоровьем. «Контрастный душ — как кредитная карта: если на „счете“ организма пусто, можно быстро прийти к „дефолту“», — пояснил Фомин в беседе с «Ридусом». Эксперт отметил, что подобные водные процедуры, несмотря на популярность в жару, могут стать стрессом для сердечно-сосудистой и эндокринной систем, если человек испытывает усталость или другие признаки переутомления. Ранее эксперты уже предупреждали, что в период летних отключений горячей воды многие россияне переходят на холодный душ, что может привести к переохлаждению и увеличению риска простудных заболеваний. Кардиолог Андрей Кондрахин отмечал, что резкое снижение температуры воды является стрессом для организма и может ослабить иммунитет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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