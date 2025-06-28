Чернышенко встретился с Махониным в Перми: что обсудили политики

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Переговоры прошли в Перми, передает пресс-служба федерального органа исполнительной власти.
«Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с Дмитрием Махониным. Стороны обсудили вопросы науки, образования, молодежной политики, спорта и туризма», — написано в telegram-канале правительства РФ. Чернышенко в рамках беседы подчеркнул, что одним из ключевых направлений сегодня является молодежная политика, и Прикамье в этом отношении демонстрирует хорошие результаты.
По словам зампреда, поддержка молодежи и создание условий для развития остаются приоритетными направлениями в работе всех уровней власти. «В этом году регион получил статус молодежной столицы России. Субъект регулярно участвует и побеждает в конкурсе „Регион для молодых“. В крае активно развивается добровольчество, в волонтерскую деятельность вовлечены порядка 270 тысяч участников. Работают добровольческие штабы, проходят крупные молодежные мероприятия, открылся Международный клуб дружбы Пермского края», — отметил вице-премьер.
Махонин в свою очередь добавил, что на следующей неделе в краевой столице пройдет всероссийский форум рабочей молодежи. В 2026 году в регионе откроют три новых молодежных центра: в Карагайском, Бардымском и Александровском округах. На данный момент в Прикамье уже стартовали и успешно продвигаются десятки целевых мероприятий.
Днем ранее Чернышенко побывал на Дне молодежи в прикамской столице. Там был организован телемост, объединивший 150 тысяч участников из Омска и Перми. Зампред со сцены поздравил пермяков с праздником. Он также принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам пермских вузов.
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