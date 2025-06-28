28 июня 2025

Чернышенко встретился с Махониным в Перми: что обсудили политики

Зампред правительства России Чернышенко провел встречу с губернатором Махониным
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Чернышенко (слева) посетил с рабочим визитом Пермь
Дмитрий Чернышенко (слева) посетил с рабочим визитом Пермь Фото:

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Переговоры прошли в Перми, передает пресс-служба федерального органа исполнительной власти.

«Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с Дмитрием Махониным. Стороны обсудили вопросы науки, образования, молодежной политики, спорта и туризма», — написано в telegram-канале правительства РФ. Чернышенко в рамках беседы подчеркнул, что одним из ключевых направлений сегодня является молодежная политика, и Прикамье в этом отношении демонстрирует хорошие результаты.

По словам зампреда, поддержка молодежи и создание условий для развития остаются приоритетными направлениями в работе всех уровней власти. «В этом году регион получил статус молодежной столицы России. Субъект регулярно участвует и побеждает в конкурсе „Регион для молодых“. В крае активно развивается добровольчество, в волонтерскую деятельность вовлечены порядка 270 тысяч участников. Работают добровольческие штабы, проходят крупные молодежные мероприятия, открылся Международный клуб дружбы Пермского края», — отметил вице-премьер.

Махонин в свою очередь добавил, что на следующей неделе в краевой столице пройдет всероссийский форум рабочей молодежи. В 2026 году в регионе откроют три новых молодежных центра: в Карагайском, Бардымском и Александровском округах. На данный момент в Прикамье уже стартовали и успешно продвигаются десятки целевых мероприятий.

Днем ранее Чернышенко побывал на Дне молодежи в прикамской столице. Там был организован телемост, объединивший 150 тысяч участников из Омска и Перми. Зампред со сцены поздравил пермяков с праздником. Он также принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам пермских вузов.

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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Переговоры прошли в Перми, передает пресс-служба федерального органа исполнительной власти. «Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с Дмитрием Махониным. Стороны обсудили вопросы науки, образования, молодежной политики, спорта и туризма», — написано в telegram-канале правительства РФ. Чернышенко в рамках беседы подчеркнул, что одним из ключевых направлений сегодня является молодежная политика, и Прикамье в этом отношении демонстрирует хорошие результаты. По словам зампреда, поддержка молодежи и создание условий для развития остаются приоритетными направлениями в работе всех уровней власти. «В этом году регион получил статус молодежной столицы России. Субъект регулярно участвует и побеждает в конкурсе „Регион для молодых“. В крае активно развивается добровольчество, в волонтерскую деятельность вовлечены порядка 270 тысяч участников. Работают добровольческие штабы, проходят крупные молодежные мероприятия, открылся Международный клуб дружбы Пермского края», — отметил вице-премьер. Махонин в свою очередь добавил, что на следующей неделе в краевой столице пройдет всероссийский форум рабочей молодежи. В 2026 году в регионе откроют три новых молодежных центра: в Карагайском, Бардымском и Александровском округах. На данный момент в Прикамье уже стартовали и успешно продвигаются десятки целевых мероприятий. Днем ранее Чернышенко побывал на Дне молодежи в прикамской столице. Там был организован телемост, объединивший 150 тысяч участников из Омска и Перми. Зампред со сцены поздравил пермяков с праздником. Он также принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам пермских вузов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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