Путин дал новое поручение Мединскому

Президент РФ Владимир Путин дал новое важное поручение своему помощнику Владимиру Мединскому. На встрече с главными редакторами школьных учебников по истории Путин отметил, что предстоит создать пособия для дошкольников и для начальных классов, а также разработать единые учебники по обществознанию. Как объяснил URA.RU замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов, Россия последовательно уходит от навязывавшейся с 1990-х годов идеи о том, что Запад — центр мира.
«В основе победы над нацистской Германией и в основе того, что поддерживало духовно, морально наш народ, лежали наши традиционные ценности и вера в Отечество. Часто мы слышали, в том числе от противника, что основы этой победы были заложены как раз в школе», — начал Путин беседу с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым, научным руководителем Института всеобщей истории РАН Александром Чубарьяном и своим помощником Владимиром Мединским.
По его словам, в 1990-е годы была утрачена «единая логика исторического процесса и учебных программ». В школах использовались десятки разных учебников по истории, в которых «излагались исторические факты и оценки давались прямо противоположные». Эти учебники, отметил Путин, издавались на иностранные гранты. «То, как излагалась в некоторых учебных пособиях Сталинградская битва, — это просто уму непостижимо.
Все, что угодно писали, только не то, что именно Советский союз переломил хребет нацизму и положил на алтарь победы огромные жертвы. И чего мы только в этих учебниках, учебных пособиях не видели – и откровенную русофобию, и искажение исторических фактов», — подчеркнул президент.
По мнению Путина, ситуация с учебниками 1990-х годов напоминала «идеологические кампании 1920-х, когда искажалась и целыми страницами вычеркивалась история дореволюционной России». «Как будто ее и не существовало, либо она существовала в каком-то искаженном зазеркалье. Хотя именно за тысячу лет русские и другие народы Московского царства потом Российской Империи создавали единое государство», — сказал Путин.
Президент поставил задачу проработать учебники по истории для начальной школы (сейчас новыми пособиями пользуются ученики с 5 по 11 классы, а также курс истории проработан для студентов) и даже для дошкольников. Кроме того, предстоит переработать учебники по обществознанию. «Это, может быть, даже более сложная работа, более тонкая», — считает глава государства.
Как объяснил URA.RU историк, политолог Владимир Шаповалов, наличие единых учебников по истории и обществознанию необходимо для формирования общероссийской гражданской идентичности, традиционных ценностей, патриотизма. «Это основа для нашей страны. Важно, чтобы дети имели четкое, правильное представление об истории, чтобы они были защищены от попыток умаления нашего исторического прошлого, его фальсификации.
Попытки атак на российскую историю предпринимаются постоянно, поэтому государству приходится защищать свое великое историческое прошлое от исторических мародеров, от западных мародеров», — убежден Шаповалов.
Он отметил также, что Россия — одна из немногих стран мира, где школьники изучают всеобщую историю. И это выгодно отличает уже ученика 5 класса, когда дети впервые знакомятся с курсом по всеобщей истории, от многих западных политиков. Например, от американского сенатора Теда Круза, заявившего в интервью журналисту Такеру Карлсону, что он не «понятия не имеет», сколько человек живет в Иране — все равно надо бомбить.
Кроме того, еще в 2019 году сам Путин возмутился, что школьные курсы по отечественной и по всеобщей истории оторваны друг от друга: в разделе о Второй мировой войне не оказалось ни слова про Сталинградскую битву. «Мы не могли допустить, чтобы и дальше история России и мира рассматривались через призму западной цивилизации, которая задает стандарты и является самой великой, а все остальные, в том числе Россия, — всего лишь страны второго-третьего эшелона модернизации, которые пытаются догнать Запад, но никак не могут это сделать. Принципиальная позиция единых учебников по истории состоит в том, что мы уходим от преклонения перед Западом, как „центром мира“, даем более сбалансированную историю», — заключил Шаповалов.
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