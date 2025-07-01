Адвокат высказался о деле азербайджанца, арестованного в Екатеринбурге

Силовики не предъявили обвинение в убийстве уроженцу Ахлиману Гянджиеву, которого подозревают в убийстве прошлых лет в составе этнической ОПГ в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал его адвокат Илкин Амиров.
«[Ахлиман] вину не признает, мы считаем, что оснований для ареста нет. Обвинение ему не предъявлено, он находится в статусе подозреваемого. Следователи считают, что он может скрыться из РФ, поэтому и попросили избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Хотя он не может въезжать в Азербайджан, у него стоит запрет. [Ахлиман] будет активно помогать следствию, чтобы доказать свою непричастность к инкриминируемому преступлению», — сказал защитник.
Гянджиева, четверых братьев Сафаровых задержали 27 июня в ходе большой спецоперации силовиков. Их подозревают в убийстве торговца в 2001-м, покушение на соотечественника в 2010-м и еще одно убийство в 2011-м. Никто из фигурантов не признает свою вину. Задержания вызвали широкий резонанс и привели к международному конфликту. Актуальные новости по теме агентство собирает в этом сюжете.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!