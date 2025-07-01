Адвокат высказался о деле азербайджанца, арестованного в Екатеринбурге

Пятый фигурант дела азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге отрицает вину
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Пятый фигурант отрицает вину (архивное фото)
Пятый фигурант отрицает вину (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Силовики не предъявили обвинение в убийстве уроженцу Ахлиману Гянджиеву, которого подозревают в убийстве прошлых лет в составе этнической ОПГ в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал его адвокат Илкин Амиров.

«[Ахлиман] вину не признает, мы считаем, что оснований для ареста нет. Обвинение ему не предъявлено, он находится в статусе подозреваемого. Следователи считают, что он может скрыться из РФ, поэтому и попросили избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Хотя он не может въезжать в Азербайджан, у него стоит запрет. [Ахлиман] будет активно помогать следствию, чтобы доказать свою непричастность к инкриминируемому преступлению», — сказал защитник.

Гянджиева, четверых братьев Сафаровых задержали 27 июня в ходе большой спецоперации силовиков. Их подозревают в убийстве торговца в 2001-м, покушение на соотечественника в 2010-м и еще одно убийство в 2011-м. Никто из фигурантов не признает свою вину. Задержания вызвали широкий резонанс и привели к международному конфликту. Актуальные новости по теме агентство собирает в этом сюжете.

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Силовики не предъявили обвинение в убийстве уроженцу Ахлиману Гянджиеву, которого подозревают в убийстве прошлых лет в составе этнической ОПГ в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал его адвокат Илкин Амиров. «[Ахлиман] вину не признает, мы считаем, что оснований для ареста нет. Обвинение ему не предъявлено, он находится в статусе подозреваемого. Следователи считают, что он может скрыться из РФ, поэтому и попросили избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Хотя он не может въезжать в Азербайджан, у него стоит запрет. [Ахлиман] будет активно помогать следствию, чтобы доказать свою непричастность к инкриминируемому преступлению», — сказал защитник. Гянджиева, четверых братьев Сафаровых задержали 27 июня в ходе большой спецоперации силовиков. Их подозревают в убийстве торговца в 2001-м, покушение на соотечественника в 2010-м и еще одно убийство в 2011-м. Никто из фигурантов не признает свою вину. Задержания вызвали широкий резонанс и привели к международному конфликту. Актуальные новости по теме агентство собирает в этом сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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