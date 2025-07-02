Диалог Путина и Макрона, России и Азербайджана: о чем Песков рассказал журналистам 2 июля

Песков: Путин и Макрон обменялись мнениями в телефонном разговоре
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Кремль прокомментировал происходящее на 2 июля
Кремль прокомментировал происходящее на 2 июля Фото:

Прошел телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Лидеры стран подробно обменялись мнениями и позициями. Об этом в разговоре с журналистами рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Помимо телефонного разговора, был обсужден конфликт на Азербайджане. Также поднималась тема прекращения поставок оружия Киеву со стороны США. Подробнее об этих и других заявлениях пресс-секретаря президента России — в материале URA.RU.

Песков о телефонном разговоре Путина и Макрона

Разговор лидеров РФ и Франции продлился больше двух часов
Разговор лидеров РФ и Франции продлился больше двух часов
Фото:

По словам пресс-секретаря президента РФ, телефонный звонок Путина и Макрона длился свыше двух часов. О теме личной встречи вопроса не поднималось, так как, по мнению Кремля, телефонный разговор — достаточный формат для обмена позиций.

«Об этом (личной встрече Путина и Макрона — прим. URA.RU) разговор не шел. Пока телефонный формат вполне достаточный, чтобы обмениваться позициями», — заявил Песков. Также он рассказал, что инициатором разговора была «французская сторона».

По словам Кремля, Эммануэль Макрон не подавал сигналы о готовности обсуждать условия мира на Украине с учетом новых территориальных реалий. Но лидеры стран «обменялись мнениями» и разговор был хорошей возможностью «довести позиции друг до друга».

Кремль о конфликте с Азербайджаном

Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана
Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана
Фото:

Дмитрий Песков обсудил конфликт с Азербайджаном. Он поделился, что председатель СК Александр Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана.

«В настоящий момент председатель Следственного комитета Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурорм Азербайджана. Разбираются с теми вопросами, которые представляют проблемными», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Также Песков прокомментировал, видят ли в Кремле попытку Киева разбалансировать отношения между РФ и Азербайджаном. Все это связано с тем, что Зеленский выразил поддержку Азербайджану со стороны Украины. Он заявил, что да, видят, что Киев пытается «подлить масла в огонь». И Песков отметил, что Россия никогда не угрожала Азербайджану.

«Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану», — заявил пресс-секретарь. Он объяснил, что первопричиной конфликта стали «следственные действия» и «работа по раскрытию преступления», в том числе и против граждан Азербайджана на территории РФ.

К тому же, Дмитрий Песков прокомментировал задержание россиян в Баку. Их задержали на 4 месяца. Он заявил, они все видели, и что Кремль будет защищать интересы своих граждан. «Мы будем защищать законные интересы, интересы наших граждан по дипломатическим каналам и будем использовать для этого все имеющиеся у нас средства», — заявил пресс-секретарь.

Песков про приостановку поставок оружия Киеву со стороны США

Пресс-секретарь президента РФ дал комментарий по поводу приостановки поставок оружия Украине со стороны США. По мнению Кремля, причиной этого послужили пустые склады и нехватка вооружения на складах США.

«Мы, насколько понимаем, причиной этого решения были пустые склады, нехватка этих вооружений на складах», — заявил Песков. Также он отметил, что чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе конец СВО.

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Прошел телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Лидеры стран подробно обменялись мнениями и позициями. Об этом в разговоре с журналистами рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Помимо телефонного разговора, был обсужден конфликт на Азербайджане. Также поднималась тема прекращения поставок оружия Киеву со стороны США. Подробнее об этих и других заявлениях пресс-секретаря президента России — в материале URA.RU. Песков о телефонном разговоре Путина и Макрона По словам пресс-секретаря президента РФ, телефонный звонок Путина и Макрона длился свыше двух часов. О теме личной встречи вопроса не поднималось, так как, по мнению Кремля, телефонный разговор — достаточный формат для обмена позиций. «Об этом (личной встрече Путина и Макрона — прим. URA.RU) разговор не шел. Пока телефонный формат вполне достаточный, чтобы обмениваться позициями», — заявил Песков. Также он рассказал, что инициатором разговора была «французская сторона». По словам Кремля, Эммануэль Макрон не подавал сигналы о готовности обсуждать условия мира на Украине с учетом новых территориальных реалий. Но лидеры стран «обменялись мнениями» и разговор был хорошей возможностью «довести позиции друг до друга». Кремль о конфликте с Азербайджаном Дмитрий Песков обсудил конфликт с Азербайджаном. Он поделился, что председатель СК Александр Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана. «В настоящий момент председатель Следственного комитета Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурорм Азербайджана. Разбираются с теми вопросами, которые представляют проблемными», — заявил пресс-секретарь президента РФ. Также Песков прокомментировал, видят ли в Кремле попытку Киева разбалансировать отношения между РФ и Азербайджаном. Все это связано с тем, что Зеленский выразил поддержку Азербайджану со стороны Украины. Он заявил, что да, видят, что Киев пытается «подлить масла в огонь». И Песков отметил, что Россия никогда не угрожала Азербайджану. «Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану», — заявил пресс-секретарь. Он объяснил, что первопричиной конфликта стали «следственные действия» и «работа по раскрытию преступления», в том числе и против граждан Азербайджана на территории РФ. К тому же, Дмитрий Песков прокомментировал задержание россиян в Баку. Их задержали на 4 месяца. Он заявил, они все видели, и что Кремль будет защищать интересы своих граждан. «Мы будем защищать законные интересы, интересы наших граждан по дипломатическим каналам и будем использовать для этого все имеющиеся у нас средства», — заявил пресс-секретарь. Песков про приостановку поставок оружия Киеву со стороны США Пресс-секретарь президента РФ дал комментарий по поводу приостановки поставок оружия Украине со стороны США. По мнению Кремля, причиной этого послужили пустые склады и нехватка вооружения на складах США. «Мы, насколько понимаем, причиной этого решения были пустые склады, нехватка этих вооружений на складах», — заявил Песков. Также он отметил, что чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе конец СВО.
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