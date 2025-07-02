Песков рассказал о контактах с Азербайджаном на фоне роста напряженности

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин находится в постоянной связи с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиева. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В настоящее время Бастрыкин в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана», — сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что председатель СК разбирается с самыми проблемными вопросами.
Азербайджан начал обрывать связи с Россией в связи с задержанием граждан республики в Екатеринбурге. Там прошли массовые задержания россиян, обыски в филиале новостного агентства Sputnik, были отменены все культурные мероприятия, связанные с РФ. В Москве заявили, что следственные действия проходили в соответствии с законом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.