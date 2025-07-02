Песков рассказал о контактах с Азербайджаном на фоне роста напряженности

Песков: Бастрыкин постоянно контактирует с генпрокурором Азербайджана
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков заявил о том, что Россия обсуждает с Азербайджаном проблемные вопросы
Песков заявил о том, что Россия обсуждает с Азербайджаном проблемные вопросы Фото:
новость из сюжета
В российское агентство Sputnik в Азербайджане нагрянули с обысками

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин находится в постоянной связи с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиева. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящее время Бастрыкин в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана», — сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что председатель СК разбирается с самыми проблемными вопросами.

Азербайджан начал обрывать связи с Россией в связи с задержанием граждан республики в Екатеринбурге. Там прошли массовые задержания россиян, обыски в филиале новостного агентства Sputnik, были отменены все культурные мероприятия, связанные с РФ. В Москве заявили, что следственные действия проходили в соответствии с законом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин находится в постоянной связи с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиева. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В настоящее время Бастрыкин в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана», — сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что председатель СК разбирается с самыми проблемными вопросами. Азербайджан начал обрывать связи с Россией в связи с задержанием граждан республики в Екатеринбурге. Там прошли массовые задержания россиян, обыски в филиале новостного агентства Sputnik, были отменены все культурные мероприятия, связанные с РФ. В Москве заявили, что следственные действия проходили в соответствии с законом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...