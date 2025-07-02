В Кремле рассказали готов ли Макрон обсуждать мир на Украине в новых реалиях

Макрон не подавал никаких «сигналов» о готовности обсуждать условия мира в Украине с учетом новых территориальных реалий, этим поделился пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, лидеры стран просто обменялись мнениями. Об этом он рассказал в диалоге с журналистами.
«Нет, не подавал, обменялись мнениями, но достаточно подробно. Это была хорошая возможность довести позиции друг до друга», — заявил Песков.
Ранее, 1 июля, Кремль сообщил о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Сообщается, что он носил содержательный характер.
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