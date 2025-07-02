В Кремле рассказали готов ли Макрон обсуждать мир на Украине в новых реалиях

Песков: Путин и Макрон обменялись мнениями по поводу Украины
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© Служба новостей «URA.RU»
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Путин и Макрон не обсуждали мир на Украине в новых реалиях, а просто обменялись мнениями, заявил Песков
Путин и Макрон не обсуждали мир на Украине в новых реалиях, а просто обменялись мнениями, заявил Песков Фото:

Макрон не подавал никаких «сигналов» о готовности обсуждать условия мира в Украине с учетом новых территориальных реалий, этим поделился пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, лидеры стран просто обменялись мнениями. Об этом он рассказал в диалоге с журналистами.

«Нет, не подавал, обменялись мнениями, но достаточно подробно. Это была хорошая возможность довести позиции друг до друга», — заявил Песков.

Ранее, 1 июля, Кремль сообщил о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.  Сообщается, что он носил содержательный характер.

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Макрон не подавал никаких «сигналов» о готовности обсуждать условия мира в Украине с учетом новых территориальных реалий, этим поделился пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, лидеры стран просто обменялись мнениями. Об этом он рассказал в диалоге с журналистами. «Нет, не подавал, обменялись мнениями, но достаточно подробно. Это была хорошая возможность довести позиции друг до друга», — заявил Песков. Ранее, 1 июля, Кремль сообщил о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.  Сообщается, что он носил содержательный характер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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