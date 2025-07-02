В Кремле рассказали, кто был инициатором разговора Путина и Макрона

Инициатива проведения телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном исходила от французской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Инициатива была с французской стороны», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Он уточнил, что запросов на проведение аналогичных телефонных переговоров от других европейских лидеров, в частности, от Германии и Великобритании, не поступало.
Разговор длился свыше двух часов. По словам Пескова, вопрос о проведении личной встречи между президентами России и Франции не поднимался.
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