В Кремле рассказали, кто был инициатором разговора Путина и Макрона

Песков: инициатива разговора Путина и Макрона исходила от Франции
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Разговор длился свыше двух часов
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Инициатива проведения телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном исходила от французской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Инициатива была с французской стороны», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Он уточнил, что запросов на проведение аналогичных телефонных переговоров от других европейских лидеров, в частности, от Германии и Великобритании, не поступало.

Разговор длился свыше двух часов. По словам Пескова, вопрос о проведении личной встречи между президентами России и Франции не поднимался.

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Инициатива проведения телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном исходила от французской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Инициатива была с французской стороны», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Он уточнил, что запросов на проведение аналогичных телефонных переговоров от других европейских лидеров, в частности, от Германии и Великобритании, не поступало. Разговор длился свыше двух часов. По словам Пескова, вопрос о проведении личной встречи между президентами России и Франции не поднимался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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