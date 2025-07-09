Появились подробности возвращения в РФ жены экс-вице-мэра Екатеринбурга Контеева

Супруга бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева — Лариса — добровольно вернулась в Россию в прошлом году. До этого она 13 лет скрывалась от правоохранительных органов. О том, как это произошло экс-чиновник рассказал в интервью URA.RU.
«[Решение] абсолютно добровольное. Представьте себе, мы с ней одногодки. Для женщины, матери, находиться в изгнании все это время, не видя своих детей и внуков больше десяти лет, это трагедия. Я хочу сказать, что и для меня было трагедией, когда она была в изгнании. Поэтому это был добровольный приход», — объяснил Контеев.
Об аресте Ларисы Контеевой стало известно 24 марта. Силовики считают, что вместе с мужем она якобы вынудила предпринимателя Татьяну Русинову продать долю в крупнейшей овощебазе №4. Позже актив легализовали через фиктивные сделки со сторонними фирмами. Так, комплекс полностью ушел под контроль Ларисы и ее близких, думают в СКР. Ей вменяют ч. 5 ст. 33 ч. 5 ст. 290 УК РФ (Пособничество в получении взятки) и ч. 5 ст. 33 п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (Пособничество в вымогательстве).
Виктор Контеев вышел из колонии 19 июня. Последние 13 лет он отбывал наказание по тяжким статьям УК РФ (свою вину отрицает, считает дело сфабрикованным). Сейчас больше всего он хочет водиться с внуками и заниматься социальными проектами. Подробнее об этом, — в этом материале.
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