«Аэропорт не работает 16 лет»: Клычков посмеялся на попыткой ВСУ напугать жителей Орла

Губернатор Орловской области опроверг фейк ВСУ о попадании БПЛА в самолеты
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Клычков заявил, что воздушное пространство Орловской области закрыто для гражданской авиации
Клычков заявил, что воздушное пространство Орловской области закрыто для гражданской авиации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Распространившаяся в соцсетях информация ВСУ о якобы попадании вражеских беспилотников в самолеты над Орловской области является недостоверной. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, аэропорт в Орле не работает уже 16 лет, а воздушное пространство закрыто для гражданской авиации. 

«Друзья, хочу оперативно проинформировать вас о распространяемом в регионе видеофейке. В ролике якобы я сообщаю о возможности попадания вражеских БПЛА в самолеты. К счастью для нас, противник даже не удосужился проверить, что в Орле с 2009 года не работает аэропорт, а сейчас небо над регионом полностью закрыто для гражданской авиации», — написал Клычков в своем telegram-канале. 

Он подчеркнул, что Киев пытается вести битву на всех фронтах, включая информационный. Глава региона призвал жителей проявлять бдительность, доверять только официальным источникам и при выявлении подобных вбросов немедленно обращаться в правоохранительные органы.

В ночь на 9 июля силы ПВО сбили над регионом 12 украинских беспилотников. По словам Клычкова, пострадавших в результате атаки нет, передает RT.

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Распространившаяся в соцсетях информация ВСУ о якобы попадании вражеских беспилотников в самолеты над Орловской области является недостоверной. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, аэропорт в Орле не работает уже 16 лет, а воздушное пространство закрыто для гражданской авиации.  «Друзья, хочу оперативно проинформировать вас о распространяемом в регионе видеофейке. В ролике якобы я сообщаю о возможности попадания вражеских БПЛА в самолеты. К счастью для нас, противник даже не удосужился проверить, что в Орле с 2009 года не работает аэропорт, а сейчас небо над регионом полностью закрыто для гражданской авиации», — написал Клычков в своем telegram-канале.  Он подчеркнул, что Киев пытается вести битву на всех фронтах, включая информационный. Глава региона призвал жителей проявлять бдительность, доверять только официальным источникам и при выявлении подобных вбросов немедленно обращаться в правоохранительные органы. В ночь на 9 июля силы ПВО сбили над регионом 12 украинских беспилотников. По словам Клычкова, пострадавших в результате атаки нет, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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