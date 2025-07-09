«Аэропорт не работает 16 лет»: Клычков посмеялся на попыткой ВСУ напугать жителей Орла

Распространившаяся в соцсетях информация ВСУ о якобы попадании вражеских беспилотников в самолеты над Орловской области является недостоверной. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, аэропорт в Орле не работает уже 16 лет, а воздушное пространство закрыто для гражданской авиации.
«Друзья, хочу оперативно проинформировать вас о распространяемом в регионе видеофейке. В ролике якобы я сообщаю о возможности попадания вражеских БПЛА в самолеты. К счастью для нас, противник даже не удосужился проверить, что в Орле с 2009 года не работает аэропорт, а сейчас небо над регионом полностью закрыто для гражданской авиации», — написал Клычков в своем telegram-канале.
Он подчеркнул, что Киев пытается вести битву на всех фронтах, включая информационный. Глава региона призвал жителей проявлять бдительность, доверять только официальным источникам и при выявлении подобных вбросов немедленно обращаться в правоохранительные органы.
В ночь на 9 июля силы ПВО сбили над регионом 12 украинских беспилотников. По словам Клычкова, пострадавших в результате атаки нет, передает RT.
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