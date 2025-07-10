В Сургуте жильцам многоэтажного дома на улице Университетской подложили под дверь тушу свиньи. Об этом шокированные югорчане рассказали в соцсетях.
«Мало того, что труп животного положили нам под дверь, так еще и все ручки, кнопки лифта испачканы свиным жиром, а пол в крови. Стоит зловонный запах в подъезде — невозможно зайти без подступающей тошноты. Возможно, стоит привлечь к административной ответственности таких соседей?» — написали жильцы в группе «Местоположение ДПС Сургут».
Жители дома предполагают, что кто-то мог таким образом отомстить. А комментаторы считают, что человек, подложивший свинью, был пьян.
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