В Сургуте жильцам многоэтажки подложили тушу свиньи. Видео

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Югорчане сильно удивились такому «сюрпризу»
Югорчане сильно удивились такому «сюрпризу» Фото:

В Сургуте жильцам многоэтажного дома на улице Университетской подложили под дверь тушу свиньи. Об этом шокированные югорчане рассказали в соцсетях.

«Мало того, что труп животного положили нам под дверь, так еще и все ручки, кнопки лифта испачканы свиным жиром, а пол в крови. Стоит зловонный запах в подъезде — невозможно зайти без подступающей тошноты. Возможно, стоит привлечь к административной ответственности таких соседей?» — написали жильцы в группе «Местоположение ДПС Сургут».

Жители дома предполагают, что кто-то мог таким образом отомстить. А комментаторы считают, что человек, подложивший свинью, был пьян.

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В Сургуте жильцам многоэтажного дома на улице Университетской подложили под дверь тушу свиньи. Об этом шокированные югорчане рассказали в соцсетях. «Мало того, что труп животного положили нам под дверь, так еще и все ручки, кнопки лифта испачканы свиным жиром, а пол в крови. Стоит зловонный запах в подъезде — невозможно зайти без подступающей тошноты. Возможно, стоит привлечь к административной ответственности таких соседей?» — написали жильцы в группе «Местоположение ДПС Сургут». Жители дома предполагают, что кто-то мог таким образом отомстить. А комментаторы считают, что человек, подложивший свинью, был пьян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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