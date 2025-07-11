В Европе представили два шанса для Украины избежать разгрома на фронте

NZZ описала два сценария для Киева, чтобы избежать разгрома в конфликте с РФ
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СМИ считают, что у Украины минимум вариантов для маневра в противостоянии с Россией
СМИ считают, что у Украины минимум вариантов для маневра в противостоянии с Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У Киева осталось две стратегии для предотвращения окончательного поражения в конфликте с Россией. Об этом пишет швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.

«У Генерального штаба в Киеве осталось два варианта, чтобы не допустить прорыва. Это либо попытаться сократить потери в условиях планомерного продвижения российских войск, либо быстро отступить по всей линии фронта, чтобы предотвратить капитуляцию в случае, если мирные переговоры зайдут в тупик», — сообщает Neue Zurcher Zeitung.

По информации издания, Вооруженные силы Украины не располагают достаточными ресурсами для осуществления неожиданного наступления на каком-либо участке линии фронта. Даже отдельные атаки по объектам, находящимся в глубине российской территории, оказывают незначительное влияние и служат преимущественно информационным целям.

В настоящий момент Владимир Зеленский оказался в затруднительном положении, уточняет Neue Zurcher Zeitung. С одной стороны, только он обладает полномочиями принять решение о выводе войск. С другой — руководитель киевской администрации вынужден выбирать между требованиями военной обстановки и политическими ожиданиями, связанными с обещаниями поддержки со стороны западных союзников. 

На Украине не исключен военный и политический коллапс. Так считает американский политолог Гилберт Доктороу. По его словам, этот кризис может выражаться в объединении оппозиционно настроенного населения и соответствующих последствиях для правящих элит. При этом Зеленский дал понять, что переговоров с Москвой не будет до тех пор, пока не завершатся обмены, согласованные по итогам предыдущих раундов в Стамбуле. Об этом пишет «Национальная Служба Новостей».

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У Киева осталось две стратегии для предотвращения окончательного поражения в конфликте с Россией. Об этом пишет швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung. «У Генерального штаба в Киеве осталось два варианта, чтобы не допустить прорыва. Это либо попытаться сократить потери в условиях планомерного продвижения российских войск, либо быстро отступить по всей линии фронта, чтобы предотвратить капитуляцию в случае, если мирные переговоры зайдут в тупик», — сообщает Neue Zurcher Zeitung. По информации издания, Вооруженные силы Украины не располагают достаточными ресурсами для осуществления неожиданного наступления на каком-либо участке линии фронта. Даже отдельные атаки по объектам, находящимся в глубине российской территории, оказывают незначительное влияние и служат преимущественно информационным целям. В настоящий момент Владимир Зеленский оказался в затруднительном положении, уточняет Neue Zurcher Zeitung. С одной стороны, только он обладает полномочиями принять решение о выводе войск. С другой — руководитель киевской администрации вынужден выбирать между требованиями военной обстановки и политическими ожиданиями, связанными с обещаниями поддержки со стороны западных союзников.  На Украине не исключен военный и политический коллапс. Так считает американский политолог Гилберт Доктороу. По его словам, этот кризис может выражаться в объединении оппозиционно настроенного населения и соответствующих последствиях для правящих элит. При этом Зеленский дал понять, что переговоров с Москвой не будет до тех пор, пока не завершатся обмены, согласованные по итогам предыдущих раундов в Стамбуле. Об этом пишет «Национальная Служба Новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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