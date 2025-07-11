Кудерметова вышла в финал Уимблдона в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Бельгии Элисе Мертенс вышли в финал парного разряда Уимблдона-2025. В полуфинальном поединке они одержали победу над австралийкой Оливией Гадеки и американкой Дезире Кравчик. Игра завершилась со счетом 3:6, 6:0, 6:3.
Матч продолжался 2 часа 2 минуты. За это время Кудерметова и Мертенс записали на свой счет шесть эйсов, совершили три двойные ошибки и реализовали пять из четырнадцати брейк-пойнтов. Их соперницы отметились двумя подачами навылет, допустили пять двойных ошибок и использовали два брейк-пойнта из восьми возможных.
В решающем матче турнира Кудерметова и Мертенс встретятся с победительницами пары Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США) — Се Шувэй (Тайвань)/Елена Остапенко (Латвия).
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