Кудерметова вышла в финал Уимблдона в парном разряде

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Кудерметова сыграет в финале Уимблдона
Кудерметова сыграет в финале Уимблдона Фото:

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Бельгии Элисе Мертенс вышли в финал парного разряда Уимблдона-2025. В полуфинальном поединке они одержали победу над австралийкой Оливией Гадеки и американкой Дезире Кравчик. Игра завершилась со счетом 3:6, 6:0, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 2 минуты. За это время Кудерметова и Мертенс записали на свой счет шесть эйсов, совершили три двойные ошибки и реализовали пять из четырнадцати брейк-пойнтов. Их соперницы отметились двумя подачами навылет, допустили пять двойных ошибок и использовали два брейк-пойнта из восьми возможных.

В решающем матче турнира Кудерметова и Мертенс встретятся с победительницами пары Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США) — Се Шувэй (Тайвань)/Елена Остапенко (Латвия).

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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Бельгии Элисе Мертенс вышли в финал парного разряда Уимблдона-2025. В полуфинальном поединке они одержали победу над австралийкой Оливией Гадеки и американкой Дезире Кравчик. Игра завершилась со счетом 3:6, 6:0, 6:3. Матч продолжался 2 часа 2 минуты. За это время Кудерметова и Мертенс записали на свой счет шесть эйсов, совершили три двойные ошибки и реализовали пять из четырнадцати брейк-пойнтов. Их соперницы отметились двумя подачами навылет, допустили пять двойных ошибок и использовали два брейк-пойнта из восьми возможных. В решающем матче турнира Кудерметова и Мертенс встретятся с победительницами пары Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США) — Се Шувэй (Тайвань)/Елена Остапенко (Латвия).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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