Под Екатеринбургом поймали насильника из-за мелкого нарушения

В Асбесте (Свердловская область) спустя четыре года поймали мужчину, который напал на пенсионерку и надругался над ней. Все это время мужчина скрывался. Преступника опознали после ареста из-за мелкого хулиганства, рассказали URA.RU СКР и ГУ МВД России по Свердловской области.
«Как лицо, привлеченное к административной ответственности и аресту, мужчина был подвергнут обязательной геномной регистрации, после чего информация о его ДНК-профиле была передана в Федеральную базу данных геномной информации. Это и стало ключом к раскрытию преступления, совершенного более 4 лет назад», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Подозреваемый напал на пенсионерку в июне 2021 года. Тогда было возбуждено уголовное дело по части 2 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера. Сейчас мужчину доставили на допрос.
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