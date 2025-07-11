Под Екатеринбургом поймали насильника из-за мелкого нарушения

В Асбесте задержали насильника, напавшего на пенсионерку в 2021 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину задержали спустя четыре года
Мужчину задержали спустя четыре года Фото:

В Асбесте (Свердловская область) спустя четыре года поймали мужчину, который напал на пенсионерку и надругался над ней. Все это время мужчина скрывался. Преступника опознали после ареста из-за мелкого хулиганства, рассказали URA.RU СКР и ГУ МВД России по Свердловской области.

«Как лицо, привлеченное к административной ответственности и аресту, мужчина был подвергнут обязательной геномной регистрации, после чего информация о его ДНК-профиле была передана в Федеральную базу данных геномной информации. Это и стало ключом к раскрытию преступления, совершенного более 4 лет назад», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Подозреваемый напал на пенсионерку в июне 2021 года. Тогда было возбуждено уголовное дело по части 2 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера. Сейчас мужчину доставили на допрос. 

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В Асбесте (Свердловская область) спустя четыре года поймали мужчину, который напал на пенсионерку и надругался над ней. Все это время мужчина скрывался. Преступника опознали после ареста из-за мелкого хулиганства, рассказали URA.RU СКР и ГУ МВД России по Свердловской области. «Как лицо, привлеченное к административной ответственности и аресту, мужчина был подвергнут обязательной геномной регистрации, после чего информация о его ДНК-профиле была передана в Федеральную базу данных геномной информации. Это и стало ключом к раскрытию преступления, совершенного более 4 лет назад», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Подозреваемый напал на пенсионерку в июне 2021 года. Тогда было возбуждено уголовное дело по части 2 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера. Сейчас мужчину доставили на допрос. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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