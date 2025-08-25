В ХМАО юноша умер в больнице из-за бездействия врачей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врачи во вовремя не оказали югорчанину необходимую помощь
Врачи во вовремя не оказали югорчанину необходимую помощь Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) в августе 24-летний юноша попал в больницу с обострением хронического заболевания. Несколько дней медики не оказывали ему необходимой помощи и в последствии пациент скончался. Об этом сообщили в СК РФ.

«В августе текущего года в связи с обострением хронического заболевания молодой человек 24-х лет был доставлен в одно из медицинских учреждений Нефтеюганска, где на протяжении нескольких дней мер к оказанию ему помощи не предпринималось. В результате состояние пациента ухудшилось, впоследствии он скончался.

В окружном Управлении СК РФ по данному факту возбуждено уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе его расследования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нефтеюганске (ХМАО) в августе 24-летний юноша попал в больницу с обострением хронического заболевания. Несколько дней медики не оказывали ему необходимой помощи и в последствии пациент скончался. Об этом сообщили в СК РФ. «В августе текущего года в связи с обострением хронического заболевания молодой человек 24-х лет был доставлен в одно из медицинских учреждений Нефтеюганска, где на протяжении нескольких дней мер к оказанию ему помощи не предпринималось. В результате состояние пациента ухудшилось, впоследствии он скончался. В окружном Управлении СК РФ по данному факту возбуждено уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе его расследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...