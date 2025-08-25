В ХМАО юноша умер в больнице из-за бездействия врачей

В Нефтеюганске (ХМАО) в августе 24-летний юноша попал в больницу с обострением хронического заболевания. Несколько дней медики не оказывали ему необходимой помощи и в последствии пациент скончался. Об этом сообщили в СК РФ.
«В августе текущего года в связи с обострением хронического заболевания молодой человек 24-х лет был доставлен в одно из медицинских учреждений Нефтеюганска, где на протяжении нескольких дней мер к оказанию ему помощи не предпринималось. В результате состояние пациента ухудшилось, впоследствии он скончался.
В окружном Управлении СК РФ по данному факту возбуждено уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе его расследования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!