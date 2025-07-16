В Госдуму внесли законопроект о лишении гражданства

В Госдуму РФ внесли законопроект, который предусматривает возможность лишения приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, механизм лишения гражданства необходим для реализации закона, принятого в августе 2024 года. Теперь неисполнение обязанности по постановке на воинский учет может стать основанием для прекращения приобретенного российского гражданства. Речь идет о гражданах, которые получили паспорт РФ, но без уважительных причин уклонились от воинского учета.
Авторами инициативы выступили председатель думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев и глава комитета по обороне Андрей Картаполов. Процедура предусматривает, что соответствующее заключение будет выноситься военкоматом и направляться в территориальный орган МВД в течение пяти рабочих дней. После этого МВД принимает решение о прекращении гражданства в отношении нарушителя.
Ранее Госдума уже приняла закон, усиливающий ответственность за нарушение правил воинского учета. С 2025 года за несообщение о переезде на новое место жительства сроком более трех месяцев предусмотрен административный штраф от 10 до 20 тысяч рублей.
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