РФПИ призвал ЕС к диалогу после принятия новых санкций

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Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о бессмысленности западных санкций
Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о бессмысленности западных санкций Фото:

Евросоюз ввел новые санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), и в фонде заявили, что такие меры бьют не только по России, но и по самой Европе. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал европейские власти отказаться от политики давления и перейти к диалогу, назвав происходящее «раскручиванием санкционной спирали», которая вредит интересам самого ЕС.

«Сегодня дополнительные санкции против РФПИ оформлены на уровне Евросоюза, элита которого боится мира и продолжает оставаться в плену враждебных нарративов, своими руками разрушая экономику всего ЕС <...> РФПИ призывает к диалогу вместо раскручивания санкционной спирали», — написал Дмитриев в telegram-канале. 

Он напомнил, что за последние 20 лет темпы роста российской экономики в шесть раз превысили показатели Германии и в семь раз — Франции (по данным World of Statistics). Несмотря на санкции, РФПИ продолжит инвестировать в перспективные российские проекты и работать над их выходом на международные рынки.

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Евросоюз ввел новые санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), и в фонде заявили, что такие меры бьют не только по России, но и по самой Европе. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал европейские власти отказаться от политики давления и перейти к диалогу, назвав происходящее «раскручиванием санкционной спирали», которая вредит интересам самого ЕС. «Сегодня дополнительные санкции против РФПИ оформлены на уровне Евросоюза, элита которого боится мира и продолжает оставаться в плену враждебных нарративов, своими руками разрушая экономику всего ЕС <...> РФПИ призывает к диалогу вместо раскручивания санкционной спирали», — написал Дмитриев в telegram-канале.  Он напомнил, что за последние 20 лет темпы роста российской экономики в шесть раз превысили показатели Германии и в семь раз — Франции (по данным World of Statistics). Несмотря на санкции, РФПИ продолжит инвестировать в перспективные российские проекты и работать над их выходом на международные рынки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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