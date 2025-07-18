РФПИ призвал ЕС к диалогу после принятия новых санкций

Евросоюз ввел новые санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), и в фонде заявили, что такие меры бьют не только по России, но и по самой Европе. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал европейские власти отказаться от политики давления и перейти к диалогу, назвав происходящее «раскручиванием санкционной спирали», которая вредит интересам самого ЕС.
«Сегодня дополнительные санкции против РФПИ оформлены на уровне Евросоюза, элита которого боится мира и продолжает оставаться в плену враждебных нарративов, своими руками разрушая экономику всего ЕС <...> РФПИ призывает к диалогу вместо раскручивания санкционной спирали», — написал Дмитриев в telegram-канале.
Он напомнил, что за последние 20 лет темпы роста российской экономики в шесть раз превысили показатели Германии и в семь раз — Франции (по данным World of Statistics). Несмотря на санкции, РФПИ продолжит инвестировать в перспективные российские проекты и работать над их выходом на международные рынки.
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