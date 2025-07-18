Международный фестиваль «Тургояк 2025» в Миассе Челябинской области посетил полпред президента в УрФО Артем Жога. Он высоко оценил мероприятие, в котором участвуют более четырех тысяч спортсменов. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале.
«Получил искреннее удовольствие от атмосферы и самой идеи мероприятия. Вручил награды победителям веломарафона, спортсмены проехали 30 километров среди вековых сосен вокруг одного из чистейших озер планеты», — написал полпред.
Как сообщало URA.RU ранее, Артем Жога посещал Миасс зимой 2025 года. Тогда, в феврале, полпред президента в УрФО принял участие в форуме «Патриоты Урала». Ему провели экскурсию по автозаводу «Урал». Полномочному представителю показали главный конвейер и сборочный корпус по производству грузовиков.
В мае Жога за два дня мотопробега в честь 80-летия Великой Победы проехал свыше 1200 километров по Челябинской области и посетил пять городов. Среди них также был Миасс.
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