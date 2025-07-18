18 июля 2025

Полпред Жога восхитился международным фестивалем на «уральском море». Фото

Полпред Жога посетил фестиваль спорта «Тургояк 2025»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В фестивале поучаствовали 4000 спортсменов
В фестивале поучаствовали 4000 спортсменов Фото:

Международный фестиваль «Тургояк 2025» в Миассе Челябинской области посетил полпред президента в УрФО Артем Жога. Он высоко оценил мероприятие, в котором участвуют более четырех тысяч спортсменов. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале.

«Получил искреннее удовольствие от атмосферы и самой идеи мероприятия. Вручил награды победителям веломарафона, спортсмены проехали 30 километров среди вековых сосен вокруг одного из чистейших озер планеты», — написал полпред.

Как сообщало URA.RU ранее, Артем Жога посещал Миасс зимой 2025 года. Тогда, в феврале, полпред президента в УрФО принял участие в форуме «Патриоты Урала». Ему провели экскурсию по автозаводу «Урал». Полномочному представителю показали главный конвейер и сборочный корпус по производству грузовиков.

В мае Жога за два дня мотопробега в честь 80-летия Великой Победы проехал свыше 1200 километров по Челябинской области и посетил пять городов. Среди них также был Миасс.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Международный фестиваль «Тургояк 2025» в Миассе Челябинской области посетил полпред президента в УрФО Артем Жога. Он высоко оценил мероприятие, в котором участвуют более четырех тысяч спортсменов. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале. «Получил искреннее удовольствие от атмосферы и самой идеи мероприятия. Вручил награды победителям веломарафона, спортсмены проехали 30 километров среди вековых сосен вокруг одного из чистейших озер планеты», — написал полпред. Как сообщало URA.RU ранее, Артем Жога посещал Миасс зимой 2025 года. Тогда, в феврале, полпред президента в УрФО принял участие в форуме «Патриоты Урала». Ему провели экскурсию по автозаводу «Урал». Полномочному представителю показали главный конвейер и сборочный корпус по производству грузовиков. В мае Жога за два дня мотопробега в честь 80-летия Великой Победы проехал свыше 1200 километров по Челябинской области и посетил пять городов. Среди них также был Миасс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...