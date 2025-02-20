В Миассе Челябинской области полпреду президента в УрФО Артему Жоге провели экскурсию по автозаводу «Урал». Ему показали главный конвейер и сборочный корпус по производству грузовиков.
«Сегодня крайне важно, чтобы производственный сектор не сбавлял обороты, был максимально включён в решение задач, которые ставит президент. Автозавод „Урал“ — предприятие с большой историей, которое и сегодня вносит весомый вклад в отечественную экономику», — отметил Жога. Полпред выразил уверенность, что развитие завода продолжится и все инвестпроекты предприятия будут реализованы.
Жога добавил, что становление автозавода шло в непростые годы войны, закалив характер сотрудников. Традиции стойкости и развития, несмотря на все столжности, определили дальнейший путь предприятия. сейчас он остается одним из ключевых производителей грузовиков России.
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