Жога ознакомился со сборкой грузовиков «Урал» в Миассе. Фото

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Артему Жоге провели экскурсию по сборочному цеху автозавода
Артему Жоге провели экскурсию по сборочному цеху автозавода Фото:

В Миассе Челябинской области полпреду президента в УрФО Артему Жоге провели экскурсию по автозаводу «Урал». Ему показали главный конвейер и сборочный корпус по производству грузовиков.

«Сегодня крайне важно, чтобы производственный сектор не сбавлял обороты, был максимально включён в решение задач, которые ставит президент. Автозавод „Урал“ — предприятие с большой историей, которое и сегодня вносит весомый вклад в отечественную экономику», — отметил Жога. Полпред выразил уверенность, что развитие завода продолжится и все инвестпроекты предприятия будут реализованы.

Жога добавил, что становление автозавода шло в непростые годы войны, закалив характер сотрудников. Традиции стойкости и развития, несмотря на все столжности, определили дальнейший путь предприятия. сейчас он остается одним из ключевых производителей грузовиков России.

Артем Жога сел за руль грузовика
Артем Жога сел за руль грузовика
Фото:
Полпреду показали сборочный цех предприятия
Полпреду показали сборочный цех предприятия
Фото:

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В Миассе Челябинской области полпреду президента в УрФО Артему Жоге провели экскурсию по автозаводу «Урал». Ему показали главный конвейер и сборочный корпус по производству грузовиков. «Сегодня крайне важно, чтобы производственный сектор не сбавлял обороты, был максимально включён в решение задач, которые ставит президент. Автозавод „Урал“ — предприятие с большой историей, которое и сегодня вносит весомый вклад в отечественную экономику», — отметил Жога. Полпред выразил уверенность, что развитие завода продолжится и все инвестпроекты предприятия будут реализованы. Жога добавил, что становление автозавода шло в непростые годы войны, закалив характер сотрудников. Традиции стойкости и развития, несмотря на все столжности, определили дальнейший путь предприятия. сейчас он остается одним из ключевых производителей грузовиков России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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