«Натуральный блондин» Басков попал в список СБУ

СБУ объявила в розыск Николая Баскова
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На Украине суд заочно арестовал Баскова
На Украине суд заочно арестовал Баскова Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск народного артиста России Николая Баскова. Об этом сообщается в базе данных украинского ведомства. 

В отношении Баскова выдвинуты обвинения в нарушении территориальной целостности Украины, передает ТАСС информацию из базы. Суд принял решение о заочном аресте певца.

В ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении Баскова украинских государственных наград. С марта 2022 года певец объявлен в розыск украинскими властями. Помимо этого, с 2017 года его имя включено в базу данных сайта «Миротворец» (признан в России экстремистским сайтом).

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Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск народного артиста России Николая Баскова. Об этом сообщается в базе данных украинского ведомства.  В отношении Баскова выдвинуты обвинения в нарушении территориальной целостности Украины, передает ТАСС информацию из базы. Суд принял решение о заочном аресте певца. В ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении Баскова украинских государственных наград. С марта 2022 года певец объявлен в розыск украинскими властями. Помимо этого, с 2017 года его имя включено в базу данных сайта «Миротворец» (признан в России экстремистским сайтом).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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