В Госдуме предупредили автолюбителей о новых штрафах

За перевозку детей с накладками на ремни безопасности будут штрафовать
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Госдуме предупредили о штрафах за отсутствие детского автокресла
В Госдуме предупредили о штрафах за отсутствие детского автокресла Фото:

Использование фиксаторов и накладок на ремни безопасности при перевозке детей официально приравнено к отсутствию детского кресла в автомобиле. За такое нарушение будет предусмотрено наказание в виде штрафа. Об этом сообщила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. 

«Перевозка детей с помощью фиксаторов и накладок на ремни безопасности приравнена к отсутствию детского автокресла и будет караться штрафом», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на слова депутата.

Ранее в России запретили альтернативы детским автомобильным креслам, в том числе фиксаторы и накладки на ремни безопасности. Также в ПДД впервые ввели официальное определение детской удерживающей системы, которая предполагает конструкцию для перевозки детей в автомобилях с целью снизить риск причинения вреда их жизни и здоровью. Минтранс подчеркнул, что некоторые производители раньше находили способы сертифицировать адаптеры как полноценные автокресла для детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Использование фиксаторов и накладок на ремни безопасности при перевозке детей официально приравнено к отсутствию детского кресла в автомобиле. За такое нарушение будет предусмотрено наказание в виде штрафа. Об этом сообщила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.  «Перевозка детей с помощью фиксаторов и накладок на ремни безопасности приравнена к отсутствию детского автокресла и будет караться штрафом», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на слова депутата. Ранее в России запретили альтернативы детским автомобильным креслам, в том числе фиксаторы и накладки на ремни безопасности. Также в ПДД впервые ввели официальное определение детской удерживающей системы, которая предполагает конструкцию для перевозки детей в автомобилях с целью снизить риск причинения вреда их жизни и здоровью. Минтранс подчеркнул, что некоторые производители раньше находили способы сертифицировать адаптеры как полноценные автокресла для детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...