Жителей Польши начали морально готовить к войне

В Польше готовится руководство на случай войны или стихийного бедствия. Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на источник в министерстве внутренних дел.
«Руководство, направленное на укрепление национальной устойчивости в условиях повышенной региональной неопределенности, включая конфликт в соседней Украине», — указано в материале. Судя по информации, брошюра будет иметь название «Руководство по технике безопасности», а также будет состоять из 40 страниц. В ней будут предоставлены различные советы, от обеспечения чистой водой, до поиска ближайших бомбоубежищ.
Руководство такого типа первое за последние десятилетия. Усиление мер безопасности в соседних странах, включая Польшу, происходит на фоне сохраняющейся региональной напряженности.
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