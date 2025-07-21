Жителей Польши начали морально готовить к войне

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Брошюра будет состоять из 40 страниц, сообщили Reuters
Брошюра будет состоять из 40 страниц, сообщили Reuters Фото:

В Польше готовится руководство на случай войны или стихийного бедствия. Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на источник в министерстве внутренних дел.

«Руководство, направленное на  укрепление национальной устойчивости в условиях повышенной региональной неопределенности, включая конфликт в  соседней Украине», — указано в материале. Судя по информации, брошюра будет иметь название «Руководство по технике безопасности», а также будет состоять из 40 страниц. В ней будут предоставлены различные советы, от обеспечения чистой водой, до поиска ближайших бомбоубежищ.

Руководство такого типа первое за последние десятилетия. Усиление мер безопасности в соседних странах, включая Польшу, происходит на фоне сохраняющейся региональной напряженности.

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В Польше готовится руководство на случай войны или стихийного бедствия. Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на источник в министерстве внутренних дел. «Руководство, направленное на  укрепление национальной устойчивости в условиях повышенной региональной неопределенности , включая конфликт в  соседней Украине», — указано в материале. Судя по информации, брошюра будет иметь название «Руководство по технике безопасности», а также будет состоять из 40 страниц. В ней будут предоставлены различные советы, от обеспечения чистой водой, до поиска ближайших бомбоубежищ. Руководство такого типа первое за последние десятилетия. Усиление мер безопасности в соседних странах, включая Польшу, происходит на фоне сохраняющейся региональной напряженности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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