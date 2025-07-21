21 июля 2025

Суд потребовал от аэропорта в ХМАО исправить проблемы с системой безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд обязал аэропорт исправить проблемы с системами безопасности
Суд обязал аэропорт исправить проблемы с системами безопасности Фото:

Суд обязал аэропорт Нягани в течение полугода исправить проблемы с сертификацией средств транспортной безопасности. Прокуратура обнаружила, что оснащение не имеет обязательных сертификатов либо же они истекли.

"Суд обязал АО «Аэропорт-Нягань» в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда оснастить объект транспортной инфраструктуры – аэропорт города Нягань техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, — говорится telegram-канале "Суды Югры". До этого прокуратура направляла требование исправить ситуацию, но тогда его не исполнили.

Решение суда пока не вступило в силу. Сторонам дали месяц, чтобы обжаловать его.

Ранее URA.RU рассказывало, что Серовский транспортный прокурор подал иск в городской суд. Ведомство потребовало усилить меры безопасности в аэропорту Нягани.

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Суд обязал аэропорт Нягани в течение полугода исправить проблемы с сертификацией средств транспортной безопасности. Прокуратура обнаружила, что оснащение не имеет обязательных сертификатов либо же они истекли. "Суд обязал АО «Аэропорт-Нягань» в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда оснастить объект транспортной инфраструктуры – аэропорт города Нягань техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, — говорится telegram-канале "Суды Югры". До этого прокуратура направляла требование исправить ситуацию, но тогда его не исполнили. Решение суда пока не вступило в силу. Сторонам дали месяц, чтобы обжаловать его. Ранее URA.RU рассказывало, что Серовский транспортный прокурор подал иск в городской суд. Ведомство потребовало усилить меры безопасности в аэропорту Нягани.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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