Суд потребовал от аэропорта в ХМАО исправить проблемы с системой безопасности

Суд обязал аэропорт Нягани в течение полугода исправить проблемы с сертификацией средств транспортной безопасности. Прокуратура обнаружила, что оснащение не имеет обязательных сертификатов либо же они истекли.
"Суд обязал АО «Аэропорт-Нягань» в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда оснастить объект транспортной инфраструктуры – аэропорт города Нягань техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, — говорится telegram-канале "Суды Югры". До этого прокуратура направляла требование исправить ситуацию, но тогда его не исполнили.
Решение суда пока не вступило в силу. Сторонам дали месяц, чтобы обжаловать его.
Ранее URA.RU рассказывало, что Серовский транспортный прокурор подал иск в городской суд. Ведомство потребовало усилить меры безопасности в аэропорту Нягани.
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