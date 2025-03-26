Аврору заметили в нескольких городах Югры
В небе над ХМАО жители заметили северное сияние в ночь на 27 марта. Об этом они сообщили в социальных сетях.
«Северное сияние. Смотреть на север. Примерно в сторону аэропорта», — рассказали в telegram-канале «ЧП Сургут».
Аврору заметили жители сразу нескольких городов региона. Так фотографиями редкого явления делились жители Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Сургута.
Жители ХМАО становятся свидетелями редкого природного явления во второй раз за неделю. Так 23 марта аврору могли видеть не только в Югре, но и в соседних ЯНАО и Тюмени.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!