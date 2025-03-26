26 марта 2025

В небе над ХМАО раскинулось редкое природное явление. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аврору заметили в нескольких городах Югры
Аврору заметили в нескольких городах Югры Фото:

В небе над ХМАО жители заметили северное сияние в ночь на 27 марта. Об этом они сообщили в социальных сетях. 

«Северное сияние. Смотреть на север. Примерно в сторону аэропорта», — рассказали в telegram-канале «ЧП Сургут».

Аврору заметили жители сразу нескольких городов региона. Так фотографиями редкого явления делились жители Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Сургута. 

Жители ХМАО становятся свидетелями редкого природного явления во второй раз за неделю. Так 23 марта аврору могли видеть не только в Югре, но и в соседних ЯНАО и Тюмени. 

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В небе над ХМАО жители заметили северное сияние в ночь на 27 марта. Об этом они сообщили в социальных сетях.  «Северное сияние. Смотреть на север. Примерно в сторону аэропорта», — рассказали в telegram-канале «ЧП Сургут». Аврору заметили жители сразу нескольких городов региона. Так фотографиями редкого явления делились жители Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Сургута.  Жители ХМАО становятся свидетелями редкого природного явления во второй раз за неделю. Так 23 марта аврору могли видеть не только в Югре, но и в соседних ЯНАО и Тюмени. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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