Волочкова пожалела россиян из-за «всего двух недель» каникул в январе

Волочкова: две недели каникул в 2026 году — это безумие
Волочкова возмутилась короткими январскими каникулами в проекте календаря на 2026 год
Волочкова возмутилась короткими январскими каникулами в проекте календаря на 2026 год

Балерина Анастасия Волочкова выразила недоумение по поводу проекта расписания праздников на 2026 год, согласно которому январские каникулы составят всего две недели. Прима-балерина заявила, что короткий отдых может вызывать недовольство в семьях.

«Мои дорогие, вы знаете, я просто поражена. Думаю, если есть какие-то разлады или недовольства в семьях, то только по той причине, что официальных праздников и каникул так мало, — это просто безумие», — сказала Волочкова для Life.ru.

Волочкова отметила, что сама не зависит от официального графика и может позволить себе отдых в любое время. Но артистка понимает тех, кто вынужден жить по утвержденному распорядку.

Ранее Анастасия Волочкова публично рассказывала о сложных отношениях с родственниками, в частности с матерью и дочерью, которых обвиняла в предательстве из-за того, что они не пригласили ее на свадьбу Ариадны. Балерина отмечала, что мать неоднократно вмешивалась в ее личную жизнь, а дочь стремится ей подражать. Эти семейные разногласия Волочкова также связывала с недостатком взаимопонимания и поддержки.

