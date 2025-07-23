Власти ХМАО ищут кандидатов на пост директора главного этнографического музея

Власти ХМАО запустили конкурс на поиск кандидатов в резерв на должность директора этнографического музея «Торум Маа». Информация об этом опубликована на сайте «Команда Юры».
Среди требований к кандидатам — высшее образование в сфере экономического, юридического, педагогического, технического направлений, культуры и искусства. «Наличие стажа работы на руководящих должностях в музеях или учреждениях культуры не менее пяти лет», — говорится в документе, в котором перечислены квалификационные требования.
Музей возглавляла Людмила Алферова, ставшая первым омбудсменом по правам коренных и малочисленных народов Севера. Временно исполняющей обязанности директора «Торум Маа» на сайте музея указана Вероника Аптрашитова.
Ранее URA.RU сообщало, что дума ХМАО выбрала Людмилу Алферову первым омбудсменом по правам КМНС. Ее кандидатуру поддержали 33 депутата. На пост также претендовал Иван Тарханов, сын югорского писателя Андрея Тарханова.
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