За вывоз мусора на западе Свердловской области будет отвечать компания властей

«ЭкоПарк» будет регоператором по вывозу мусора на западе Свердловской области
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Компания приступит к работе 1 ноября 2025-го
Компания приступит к работе 1 ноября 2025-го Фото:

Региональным оператором по вывозу мусора на западе Свердловской области официально назначена компания «ЭкоПарк», дочернее предприятие Корпорации развития Среднего Урала. Соответствующее решение вступило в силу после завершения судебного разбирательства, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«В судебном решении зафиксировано фактическое положение дел. Решением суда удовлетворены полностью», — сказал гендиректор «ЭкоПарк», замгендиректора Корпорации развития Среднего Урала Олег Мошкарев. Работать компания начнет с 1 ноября 2025 года.

Действующий региональный оператор — «Спецавтобаза», а также его подрядчики ООО «Орион» и ООО «Экотехпром» — пытались оспорить результаты конкурсного отбора регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Однако суд признал итоги конкурса легитимными и отказал истцам по всем пунктам.

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Региональным оператором по вывозу мусора на западе Свердловской области официально назначена компания «ЭкоПарк», дочернее предприятие Корпорации развития Среднего Урала. Соответствующее решение вступило в силу после завершения судебного разбирательства, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. «В судебном решении зафиксировано фактическое положение дел. Решением суда удовлетворены полностью», — сказал гендиректор «ЭкоПарк», замгендиректора Корпорации развития Среднего Урала Олег Мошкарев. Работать компания начнет с 1 ноября 2025 года. Действующий региональный оператор — «Спецавтобаза», а также его подрядчики ООО «Орион» и ООО «Экотехпром» — пытались оспорить результаты конкурсного отбора регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Однако суд признал итоги конкурса легитимными и отказал истцам по всем пунктам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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