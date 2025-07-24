За вывоз мусора на западе Свердловской области будет отвечать компания властей

Региональным оператором по вывозу мусора на западе Свердловской области официально назначена компания «ЭкоПарк», дочернее предприятие Корпорации развития Среднего Урала. Соответствующее решение вступило в силу после завершения судебного разбирательства, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
«В судебном решении зафиксировано фактическое положение дел. Решением суда удовлетворены полностью», — сказал гендиректор «ЭкоПарк», замгендиректора Корпорации развития Среднего Урала Олег Мошкарев. Работать компания начнет с 1 ноября 2025 года.
Действующий региональный оператор — «Спецавтобаза», а также его подрядчики ООО «Орион» и ООО «Экотехпром» — пытались оспорить результаты конкурсного отбора регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Однако суд признал итоги конкурса легитимными и отказал истцам по всем пунктам.
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