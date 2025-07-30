Ханты-Мансийск вошел в лидеры рейтинга эффективности местного самоуправления

Ханты-Мансийск вновь вошел в число лидеров рейтинга эффективности деятельности органов местного самоуправления среди городов по итогам 2024 года. Об этом сообщил глава города Максим Ряшин в своем официальном telegram-канале.
По словам мэра, в рейтинге учитывались 13 показателей — число субъектов малого и среднего предпринимательства, объем привлеченных инвестиций и другие ключевые параметры. «Достижение высоких позиций в рейтинге — это не просто цифры, это отражение ежедневной кропотливой работы всей команды муниципалитета. Это результат слаженного взаимодействия администрации города, депутатского корпуса, общественности и, конечно же, самих жителей Ханты-Мансийска», — подчеркнул Ряшин.
Ханты-Мансийск входит в тройку лидеров рейтинга уже 13 лет подряд и шесть раз занимал первое место. В этом году муниципалитет также получит грант, который планируется направить на благоустройство городских территорий. Решение о распределении средств будет обсуждаться с жителями города.
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