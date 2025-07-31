31 июля 2025

Дочери свердловского бойца СВО отказали в полагающейся выплате

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенку отказали в выплате 100 тысяч рублей
Ребенку отказали в выплате 100 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Каменске-Уральском (Свердловская область) управление соцполитики №12 отказало дочери участника спецоперации на Украине в единовременной выплате 100 тысяч рублей, уверяя, что ребенок не может претендовать на поддержку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«Отказ мотивирован тем, что правом на получение региональной выплаты обладает только мать участника специальной военной операции, право на предоставление указанной выплаты ребенку отсутствует», — пояснили там. При этом мать бойца не зарегистрирована и не проживает на Среднем Урале.

Правоохранители пояснили, что в связи с этим единственным получателем выплаты может быть дочь. После иска в суд в адрес управления соцполитики ребенку перечислили 100 тысяч рублей.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) управление соцполитики №12 отказало дочери участника спецоперации на Украине в единовременной выплате 100 тысяч рублей, уверяя, что ребенок не может претендовать на поддержку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Отказ мотивирован тем, что правом на получение региональной выплаты обладает только мать участника специальной военной операции, право на предоставление указанной выплаты ребенку отсутствует», — пояснили там. При этом мать бойца не зарегистрирована и не проживает на Среднем Урале. Правоохранители пояснили, что в связи с этим единственным получателем выплаты может быть дочь. После иска в суд в адрес управления соцполитики ребенку перечислили 100 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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