05 августа 2025

Олимпийский чемпион устраивает всероссийский турнир по тхеквондо в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Сстязания российских спортсменов по тхэквондо состоятся в декабре текущего года
Сстязания российских спортсменов по тхэквондо состоятся в декабре текущего года Фото:

Олимпийский чемпион из Нижневартовска (ХМАО) Максим Храмцов проведет в родном городе всероссийский турнир по тхэквондо. Власти Югры в соцсети сообщили, что окажут поддержку спортсмену в организации мероприятия.

«Максим Храмцов проведет турнир по тхэквондо в Нижневартовске — город примет первый всероссийский турнир имени олимпийского чемпиона. Состязания будут организованы по инициативе спортсмена и при поддержке Правительства Югры», — сообщают власти округа в своем telegram-канале.

Отмечается, что соревнования будут полностью бесплатными для участников. Максим Храмцов также проведет мастер-класс, запланированы и благотворительные мероприятия. Состязания пройдут уже в декабре текущего года. В планах собрать как можно больше спортсменов со всей страны и сделать турнир ежегодным.

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Олимпийский чемпион из Нижневартовска (ХМАО) Максим Храмцов проведет в родном городе всероссийский турнир по тхэквондо. Власти Югры в соцсети сообщили, что окажут поддержку спортсмену в организации мероприятия. «Максим Храмцов проведет турнир по тхэквондо в Нижневартовске — город примет первый всероссийский турнир имени олимпийского чемпиона. Состязания будут организованы по инициативе спортсмена и при поддержке Правительства Югры», — сообщают власти округа в своем telegram-канале. Отмечается, что соревнования будут полностью бесплатными для участников. Максим Храмцов также проведет мастер-класс, запланированы и благотворительные мероприятия. Состязания пройдут уже в декабре текущего года. В планах собрать как можно больше спортсменов со всей страны и сделать турнир ежегодным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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