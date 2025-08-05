Олимпийский чемпион устраивает всероссийский турнир по тхеквондо в ХМАО

Олимпийский чемпион из Нижневартовска (ХМАО) Максим Храмцов проведет в родном городе всероссийский турнир по тхэквондо. Власти Югры в соцсети сообщили, что окажут поддержку спортсмену в организации мероприятия.
«Максим Храмцов проведет турнир по тхэквондо в Нижневартовске — город примет первый всероссийский турнир имени олимпийского чемпиона. Состязания будут организованы по инициативе спортсмена и при поддержке Правительства Югры», — сообщают власти округа в своем telegram-канале.
Отмечается, что соревнования будут полностью бесплатными для участников. Максим Храмцов также проведет мастер-класс, запланированы и благотворительные мероприятия. Состязания пройдут уже в декабре текущего года. В планах собрать как можно больше спортсменов со всей страны и сделать турнир ежегодным.
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