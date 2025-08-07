В аэропорту Калуги ввели план «Ковер»

В Калуге ввели временные ограничения на полеты самолетов
В калужском аэропорту Грабцево введен план «Ковер» — гавань на время перестает принимать и выпускать рейсы. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.
В ночь на 7 августа были введены ограничения в аэропорту Волгограда. Об этом пишет RT.
