Суд РФ счел слово «хохлы» разжиганием ненависти к гражданам Украины

Российский суд счел слово «хохлы» разжиганием ненависти к украинцам
Российский суд счел слово «хохлы» разжиганием ненависти к украинцам

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ оштрафовал местную жительницу Евгению Занданову на 10 тысяч рублей за возбуждение ненависти по национальному признаку. Об этом говорится в материалах дела. Причиной привлечения к административной ответственности стали сообщения со словом «хохлы», которые Занданова оставила в групповом чате в мессенджере Viber.

Как следует из документов на сайте суда, в ходе конфликта с другим участником переписки по фамилии Ищенко женщина написала: «Вы все хохлы подлые», а также писала другие оскорбительные высказывания с использованием слова «хохлы». В постановлении суда отмечается, что эти действия были публичными и направлены на унижение достоинства человека по признаку национальности.

После вынесения постановления Занданова попыталась обжаловать решение в Верховном суде Бурятии, однако тот оставил первоначальный штраф без изменений. По информации суда, санкции по статье о возбуждении ненависти или вражды для физических лиц предусматривают штраф до 20 тысяч рублей, а также возможность обязательных работ или административного ареста сроком до 15 суток.

