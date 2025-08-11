В новый пермский зоопарк требуются сотрудники

В пермский зоопарк требуются сотрудники
В пермский зоопарк требуются сотрудники

В новый зоопарк Перми требуются сотрудники охраны. Соответствующая вакансия появилась на сайте бесплатных объявлений.

«Работа охранником в магазине пермского зоопарка. Навыки работы с оружием не требуются. Зарплата — 30 тысяч рублей», — говорится в описании вакансии.

В обязанности входит проверять чеки. А также не впускать людей, которые хотят зайти через дверь выхода.

Ранее URA.RU сообщало, что самую высокую зарплату в Перми предлагают специалисту по информационной безопасности. Ему готовы платить от 500 000 рублей в месяц.

