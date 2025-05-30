Топ самых высокооплачиваемых профессий в Перми в мае

Самую высокую зарплату в Перми предлагают специалисту по информационной безопасности. Ему готовы платить от 500 000 рублей в месяц, рассказали URA.RU в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru.
«В мае в Перми самой высокооплачиваемой стала должность специалиста по информационной безопасности с зарплатой от 500 000 рублей. На втором месте — стоматолог-ортопед (от 450 000 рублей). Третье место занимает вакансия руководителя проектов 1С:ERP, 1С:ERP УХ (от 400 000 рублей)», — рассказали URA.RU в hh.ru.
Месячная зарплата от 350 000 рублей ожидает портфельного аналитика. Старший инженер по общестроительным работам может получать от 337 500 рублей. От 300 000 рублей заработают директор по экономике и финансам и главный конструктор. В топ также вошли главный инженер производства (от 298 000 рублей), исполнительный директор (от 200 000 до 500 000 рублей) и Senior/Lead C# developer (до 350 000 рублей).
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