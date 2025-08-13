Текслер назвал высокой конкуренцию на предстоящих выборах в заксобрания Челябинской области

В Челябинской области на выборы в региональный парламент зарегистрированы 159 кандидатов по одномандатным округам и 272 кандидата в составе партийных списков, при этом в ЗСО работают только 60 депутатов. Конкуренция на предстоящих выборах будет высокая и пройти все должно организованно, в рамках правового поля, заявил губернатор Алексей Текслер.
«Напомню, что в Законодательном собрании у нас 60 депутатов, так что конкуренция будет высокая. Мы прикладываем все усилия, чтобы голосование прошло максимально организованно, в рамках правового поля, прозрачно, открыто, как это должно быть», — отметил Текслер во время рабочей встречи с членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Людмилой Маркиной. Слова Текслера цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале.
На предстоящие выборы в региональный парламент зарегистрированы 159 кандидатов по одномандатным округам и 272 кандидата в составе партийных списков. Маркина также отметила высокую политическую активность в Челябинской области. «Зарегистрированы списки кандидатов от шести политических партий, что свидетельствует о наличии конкурентной среды. В одномандатных округах, а также на выборах в органы местного самоуправления зарегистрировано значительное количество кандидатов-самовыдвиженцев, что подчеркивает равные условия для всех участников выборного процесса», — отметила Маркина. В числе кандидатов также ветераны специальной военной операции.
Для информирования жителей Челябинской области о предстоящих выборах реализуется проект «ИнформУИК», который стартует уже завтра. Члены участковых избирательных комиссий проведут поквартальный обход и расскажут людям о выборах. Для этого будет задействовано почти семь тысяч человек. Каждый из них обеспечен планшетом со специальным программным обеспечением. Планшеты закуплены на средства из областного бюджета.
Отдельно Маркина поблагодарила Текслера за учреждение региональной награды — «Заслуженный работник избирательной системы Челябинской области». «В избирательной системе работают абсолютно обычные люди, и важно, чтобы их труд был замечен», — подчеркнула она.
Единый день голосования пройдет в Челябинской области с 12 по 14 сентября. Жители региона выберут новый состав регионального парламента. Из 60 депутатов половина будет избрана в 30 одномандатных округах, а вторая половина — по партийным спискам. Всего в Челябинской области состоится 38 избирательных кампаний. Из них 37 муниципального уровня, и одна — выборы в заксобрание региона — регионального.
