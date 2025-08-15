В Курской области завели уголовное дело после атаки ВСУ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на Курск в ночь на 15 августа, в ходе которой дрон атаковал жилую многоэтажку. Об этом сообщила Светлана Петренко.
«Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских боевиков города Курска», — написали в официальном telegram-канале СК России со ссылкой на слова Светланы Петренко. Отмечается, что уголовное дело возбуждено дело о теракте, который привел к смерти человека.
Отмечается, что дело связано с атакой в ночь на 15 августа, украинские войска, действуя в интересах высшего военного и политического руководства Украины, атаковали на жилой сектор и иные гражданские объекты. В результате этого погибла мирная жительница, пострадали еще 17 человек. СК собирается установить личности военных, которые совершали и отдавали приказы о совершении указанных атак.
