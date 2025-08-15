Пермская актриса Марина Федункив стала «Императрицей» в новом сериале про полицию

В Подмосковье продолжаются съемки нового сериала «Гуляй, шальная!» с Мариной Федункив в главной роли. Пермская актриса играет майора полиции Елизавету Кивер по прозвищу «Императрица», которая пытается навести порядок в провинциальном отделе. Проект создается по реальным воспоминаниям сотрудников МВД, сообщается в пресс-релизе студии «Ген Продакшен».
«Елизавета Петровна — это женщина, которая умеет и по-императорски командовать, и по-человечески понять. К ней тянутся, потому что за крутым нравом скрывается добрая душа. Она попадает в отдел, где все давно расслабились, и начинает веселую перезагрузку. Для меня это роль о том, что даже в самой суматошной работе можно находить смешное, а в самых странных людях — хорошее. И, честно, я обожаю нашу съемочную команду: мы иногда так смеемся, что дубль переснимать приходится по десять раз», — поделилась Федункив.
Сюжет рассказывает о харизматичной начальнице, возглавившей отдел в вымышленном городе Краснове, где опера погрязли в рутине и бездействии. Ей предстоит сплотить разношерстную команду, в которую вошли вечно пьяный опер, аферист и романтичный кинолог без собаки. Каждая серия представляет собой отдельную комедийную историю — от погони за цирковым львом до фальшивых похорон легендарного милиционера.
В съемках участвуют Максим Лагашкин, Екатерина Кабак, Виктор Логинов и другие актеры. Режиссером выступил Руслан Данилевич («Инкассаторы»), сценарий написали Иван Новиков и Сергей Власов. Ранее съемочная группа работала в Плесе Ивановской области, сейчас съемки проходят в подмосковной усадьбе. Премьера состоится в новом сезоне на ТНТ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!