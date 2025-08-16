ВС Украины пытались прорваться на позиции российских войск в районах Новоконстантиновки (Перше Травня) и Алексеевки. Однако подобные действия оказались неудачными, в связи с чем противник потерял до 70% штурмовиков. Также украинские бойцы лишились двух единиц бронетехники и одного бронетранспортера. Целью подобных действий являлась попытка заснять на видео взятие под контроль Новоконстантиновки по приказу Генштаба. Подробнее о положении дел на фронте и продвижении ВС РФ — в материале URA.RU.
ВСУ лишились до 70% штурмовиков, чтобы снять видео о взятии Новоконстантиновки
Украинские военные совершили несколько наступлений на позиции ВС РФ на сумском направлении — в районах Новоконстантиновки (Перше Травня) и Алексеевки. Однако они оказались неудачными и привели к значительным потерям среди личного состава. Российские бойцы уничтожили до 70% штурмовиков, а также две единицы бронетехники и один бронетранспортер.
Как сообщили в силовых структурах, подобные действия были связаны с желанием противника снять на видео захват Новоконстантиновки. Кроме того, уточняется, что командованию штурмового полка ВСУ была поставлена задача взять населенный пункт любой ценой и предоставить в Генштаб доказательства этого.
ВС РФ ликвидировали крупный пункт дислокации наемников под Черниговом
В силовых структурах сообщили, что в Черниговской области был ликвидирован крупный пункт размещения наемников иностранного легиона, которые вели боевые действия на стороне ВСУ. Операция была выполнена российским бойцами при поддержке расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М»
Запорожское направление
В южных районах Степногорска не прекращаются интенсивные боевые столкновения. ВСУ предпринимают контратаки, но российские войска сохраняют инициативу. Также отмечается расширение зоны контроля ВС РФ в районе Малой Токмачки, передает telegram-канал WarGonzo.
Южно-донецкое направление
Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над селом Александроград. Сейчас появляются сведения о ведении российскими военными боев на подступах к населенному пункту Вороное в Днепропетровской области.
Покровское направление
Отмечаются тактические успехи российских сил в районе шахты имени Стаханова, расположенной восточнее города Мирноград. Также бои с противником продолжаются в районах населенных пунктов Удачное, Леонтовичи и Троянда. На северном фланге обстановка стабилизировалась: ВС РФ закрепились на ранее занятых рубежах и отражают попытки контратак со стороны противника.
Константиновское направление
К текущему моменту сохраняется напряженная обстановка в районах Катериновки, Клебан-Быка и Александро-Шультино. Там продолжаются боестолкновения. Также ВСУ пытаются контратаковать в окрестностях Щербиновки.
Помимо этого, как заявили в Минобороны, расчеты дронов группировки войск «Южная» уничтожили бронетранспортер M113 американского производства. В связи с этим ротация личного состава ВСУ 100-й отдельной механизированной бригады на участке фронта была сорвана.
Краснолиманское направление
По информации военкоров, российские силы добились определенных тактических успехов вблизи населенных пунктов Среднее и Шандриголово. В то же время существенных изменений в линии боевого соприкосновения на данном участке не отмечается.
Харьковское и купянское направления
На Волчанском участке российские войска ведут наступление с использованием авиационных бомб в районе населенного пункта Амбарное. Помимо этого, с харьковского направления командование ВСУ перебрасывает подразделения к Красноармейску (украинское название Покровск). В силовых структурах сообщили, что 2-й батальон 92-й отдельной штурмовой бригады должен был выводиться из Липцов (Харьковская область) для восполнения потерь на требующих этого позициях. Кроме того, по одному батальону из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 425-го отдельного штурмового полка также были переброшены под Красноармейск, хотя их планировали вывести на доукомплектование.
При этом на купянском участке фронта подразделения ВС РФ приступили к боям за Петропавловку — она расположена к востоку от города Купянска. На западном фланге сохраняются интенсивные бои в районе Соболевки.
