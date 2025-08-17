Беспилотники в Нижегородской области пытались атаковать промышленное предприятие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ в Воронежской области пытались атаковать предприятие
ВСУ в Воронежской области пытались атаковать предприятие Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Нижегородской области в ночь на 17 августа была пресечена попытка атаки беспилотных летательных аппаратов на промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«Сегодня ночью была отражена атака БПЛА, которые были направлены в сторону промпредприятия. По предварительным данным, пострадавших нет», — отметил глава области. Об атаке он сообщил в своем официальном telegram-канале.

Вооруженные силы Украины практически ежедневно осуществляют попытки атаковать объекты на территории Российской Федерации с использованием ракетного вооружения или беспилотных летательных аппаратов. Вместе с тем российские средства противовоздушной обороны несут круглосуточное дежурство и успешно отражают вражеские удары.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 16 на 17 августа российские силы ПВО уничтожили 46 украинских беспилотников самолетного типа. Сбиты БПЛА были над территорией Белгородской, Нижегородской, Воронежской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областей.

Как ранее сообщил губернатор Александр Гусев раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на Воронежскую область. По его словам, за ночь на 17 в регионе уничтожено около пяти беспилотников. Из-за падения обломков БПЛА в регионе задержали 14 поездов, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижегородской области в ночь на 17 августа была пресечена попытка атаки беспилотных летательных аппаратов на промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин. «Сегодня ночью была отражена атака БПЛА, которые были направлены в сторону промпредприятия. По предварительным данным, пострадавших нет», — отметил глава области. Об атаке он сообщил в своем официальном telegram-канале. Вооруженные силы Украины практически ежедневно осуществляют попытки атаковать объекты на территории Российской Федерации с использованием ракетного вооружения или беспилотных летательных аппаратов. Вместе с тем российские средства противовоздушной обороны несут круглосуточное дежурство и успешно отражают вражеские удары. По данным Минобороны РФ, в ночь с 16 на 17 августа российские силы ПВО уничтожили 46 украинских беспилотников самолетного типа. Сбиты БПЛА были над территорией Белгородской, Нижегородской, Воронежской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областей. Как ранее сообщил губернатор Александр Гусев раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на Воронежскую область. По его словам, за ночь на 17 в регионе уничтожено около пяти беспилотников. Из-за падения обломков БПЛА в регионе задержали 14 поездов, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...