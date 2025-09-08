Где и когда смотреть презентацию новых iPhone

9 сентября будет представлен новый iPhone 17
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация начнется 9 сентября в 20:00 по московскому времени
Презентация начнется 9 сентября в 20:00 по московскому времени Фото:

Презентация компании Apple пройдет 9 сентября. На ней будут представлены различные устройства. Но самым главным событием мероприятия станет демонстрация линейки нового телефона iPhone 17.

Помимо этого, будут продемонстрированы новые часы Apple Watch, а также ожидаются наушники Airpods Pro 3. Где смотреть презентацию нового iPhone от компании Apple — в материале URA.RU.

Где смотреть презентацию Apple

Презентация будет транслироваться на официальном сайте Apple. Она начнется в 20:00 по московскому времени. Нюанс заключается в том, что она будет полностью на английском языке без каких-либо субтитров.

Помимо этого, трансляция будет вестись и на YouTube-канале компании. Задержка будет минимальная и будут доступны русские субтитры.

А также URA.RU будет вести трансляцию в социальных сетях. Она будет проходить на страницах во ВКонтакте и Rutube.

Что будет на презентации 9 сентября

На презентации 9 сентября ожидается крупнейшая презентация года от компании Apple. На ней будет представлена линейка новых телефонов iPhone 17. Среди них будут iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и новую версию — iPhone 17 Air.

Помимо этого, будут продемонстрированы и другие новые устройства Apple. Будут показаны новые часы Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, а также Apple Watch SE. Также будут показаны другие разработки компании, в том числе и наушники AirPods Pro 3.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Презентация компании Apple пройдет 9 сентября. На ней будут представлены различные устройства. Но самым главным событием мероприятия станет демонстрация линейки нового телефона iPhone 17. Помимо этого, будут продемонстрированы новые часы Apple Watch, а также ожидаются наушники Airpods Pro 3. Где смотреть презентацию нового iPhone от компании Apple — в материале URA.RU. Где смотреть презентацию Apple Презентация будет транслироваться на официальном сайте Apple. Она начнется в 20:00 по московскому времени. Нюанс заключается в том, что она будет полностью на английском языке без каких-либо субтитров. Помимо этого, трансляция будет вестись и на YouTube-канале компании. Задержка будет минимальная и будут доступны русские субтитры. А также URA.RU будет вести трансляцию в социальных сетях. Она будет проходить на страницах во ВКонтакте и Rutube. Что будет на презентации 9 сентября На презентации 9 сентября ожидается крупнейшая презентация года от компании Apple. На ней будет представлена линейка новых телефонов iPhone 17. Среди них будут iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и новую версию — iPhone 17 Air. Помимо этого, будут продемонстрированы и другие новые устройства Apple. Будут показаны новые часы Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, а также Apple Watch SE. Также будут показаны другие разработки компании, в том числе и наушники AirPods Pro 3.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...