Где и когда смотреть презентацию новых iPhone

Презентация компании Apple пройдет 9 сентября. На ней будут представлены различные устройства. Но самым главным событием мероприятия станет демонстрация линейки нового телефона iPhone 17.
Помимо этого, будут продемонстрированы новые часы Apple Watch, а также ожидаются наушники Airpods Pro 3. Где смотреть презентацию нового iPhone от компании Apple — в материале URA.RU.
Где смотреть презентацию Apple
Презентация будет транслироваться на официальном сайте Apple. Она начнется в 20:00 по московскому времени. Нюанс заключается в том, что она будет полностью на английском языке без каких-либо субтитров.
Помимо этого, трансляция будет вестись и на YouTube-канале компании. Задержка будет минимальная и будут доступны русские субтитры.
А также URA.RU будет вести трансляцию в социальных сетях. Она будет проходить на страницах во ВКонтакте и Rutube.
Что будет на презентации 9 сентября
На презентации 9 сентября ожидается крупнейшая презентация года от компании Apple. На ней будет представлена линейка новых телефонов iPhone 17. Среди них будут iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и новую версию — iPhone 17 Air.
Помимо этого, будут продемонстрированы и другие новые устройства Apple. Будут показаны новые часы Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, а также Apple Watch SE. Также будут показаны другие разработки компании, в том числе и наушники AirPods Pro 3.
