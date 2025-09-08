Блокада Ленинграда — 872 дня героизма, трагедии и подвига летчиков. Фоторепортаж

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года
Начало блокады Ленинграда стало одной из самых трагических страниц Великой Отечественной войны
Начало блокады Ленинграда стало одной из самых трагических страниц Великой Отечественной войны

Блокада Ленинграда — одна из самых трагичных страниц Великой Отечественной войны, длившаяся 872 дня началась 8 сентября 1941 года. Немецкие войска, захватив Шлиссельбург, отрезали город от сухопутных путей, оставив жителям лишь «Дорогу жизни» через Ладожское озеро и воздушные маршруты для связи с Большой землей. Несмотря на голод, холод и непрерывные обстрелы, ленинградцы выстояли, а город был полностью освобожден 27 января 1944 года. Подвиг жителей и защитников Ленинграда остается символом несгибаемой стойкости. Как выглядело одно из самых страшных событий войны — в фоторепортаже URA.RU.

