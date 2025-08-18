ВС РФ уничтожили площадку с дронами большой дальности, готовыми к запуску

Российские военные ликвидировали до сотни беспилотников самолетного типа большой дальности UJ-22 и «Паляница» на площадке, предназначенной для их запуска. Об этом рассказали в Минобороны.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено <...> до 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа большой дальности UJ-22 и „Паляница“ в месте подготовки к запуску», — говорится в сводке. Она опубликована в telegram-канале военного ведомства.
Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что был нанесен удар по центру подготовки операторов дронов, складам с горюче-смазочными материалами, используемым для снабжения ВСУ топливом, а также по пунктам временного размещения украинских военных формирований и иностранных наемников в 148 различных районах. Помимо этого, российские средства ПВО уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Ранее стало известно, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Боровой на купянском направлении. По словам источника в силовых структурах, в ходе операции ВСУ понесли существенные потери как в личном составе, так и в технике. Оставшиеся украинские подразделения были вынуждены отступить к переправе через реку Оскол.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.