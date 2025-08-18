Бывшего замглавы Троицка Андреева оставили в СИЗО до 2026 года

Андрей Андреев встретит Новый год в СИЗО
Андрей Андреев встретит Новый год в СИЗО Фото:

Челябинский облсуд оставил в СИЗО до середины января 2026 года бывшего вице-мэра Троицка (Челябинская область) Андрея Андреева, которого сейчас судят за получение взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката в интересах обвиняемого Андрея Андреева. Постановление Троицкого городского суда Челябинской области от 31 июля 2025 года, которым ему был продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 15 января 2026 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Адвокат Андреева просил суд апелляционной инстанции отменить решение о продлении самой суровой меры пресечения. Он настаивал на назначении иных ограничений, в том числе домашнего ареста.

Андреева задержали в начале марта сотрудник УЭБиПК ГУ МВД по области, совместно с коллегами из региональных управлений ФСБ, СКР и Росгвардии. Силовики, буквально, ворвались в мэрию, сорвав оперативное совещание.

Андреева вывели в наручниках. Ему предъявили обвинения в получении взятки. Предварительно, еще будучи и.о. главы Троицка, Андреев получил 50 тысяч рублей за трудоустройство местного жителя на должность администратора ПКиО им. Н.Д. Томина в МБУ «Центр досуга Троицка». Своей вины экс-чиновник не признал.

Расследование дела шло чуть больше трех месяцев. После материалы передали в суд. Очередное заседание назначено на 9 сентября.

