Бывшего вице-мэра Троицка Андреева ждет суд по делу о получении взятки

Материалы по делу о получении взятки в отношении бывшего вице-мэра Троицка (Челябинская область) Андрея Андреева переданы в суд. Расследование по делу завершено, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя главы города, обвиняемого по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Уголовное дело направлено в Троицкий городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Материалы по Андрееву были переданы из полиции в следственный комитет. Сотрудники ведомства смогли собрать достаточную доказательственную базу по делу.
Андреев был задержан 5 марта. В оперативных мероприятиях участвовали сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по области, совместно с коллегами из региональных управлений ФСБ, СКР и Росгвардии. Они буквально сорвали оперативку в мэрии города.
Вице-мэра обвинили в получении взятки. Предварительно, еще будучи и.о. главы Троицка, Андреев получил 50 тысяч рублей за трудоустройство местного жителя на должность администратора ПКиО им. Н.Д. Томина в МБУ «Центр досуга Троицка». Своей вины экс-чиновник не признал.
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