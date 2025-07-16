Бывшего вице-мэра Троицка Андреева ждет суд по делу о получении взятки

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Следствие по делу в отношении Андрея Андреева завершено
Следствие по делу в отношении Андрея Андреева завершено Фото:

Материалы по делу о получении взятки в отношении бывшего вице-мэра Троицка (Челябинская область) Андрея Андреева переданы в суд. Расследование по делу завершено, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя главы города, обвиняемого по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Уголовное дело направлено в Троицкий городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Материалы по Андрееву были переданы из полиции в следственный комитет. Сотрудники ведомства смогли собрать достаточную доказательственную базу по делу. 

Андреев был задержан 5 марта. В оперативных мероприятиях участвовали сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по области, совместно с коллегами из региональных управлений ФСБ, СКР и Росгвардии. Они буквально сорвали оперативку в мэрии города.

Вице-мэра обвинили в получении взятки. Предварительно, еще будучи и.о. главы Троицка, Андреев получил 50 тысяч рублей за трудоустройство местного жителя на должность администратора ПКиО им. Н.Д. Томина в МБУ «Центр досуга Троицка». Своей вины экс-чиновник не признал.

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Материалы по делу о получении взятки в отношении бывшего вице-мэра Троицка (Челябинская область) Андрея Андреева переданы в суд. Расследование по делу завершено, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. « Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя главы города, обвиняемого по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Уголовное дело направлено в Троицкий городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Материалы по Андрееву были переданы из полиции в следственный комитет. Сотрудники ведомства смогли собрать достаточную доказательственную базу по делу.  Андреев был задержан 5 марта. В оперативных мероприятиях участвовали сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по области, совместно с коллегами из региональных управлений ФСБ, СКР и Росгвардии. Они буквально сорвали оперативку в мэрии города. Вице-мэра обвинили в получении взятки. Предварительно, еще будучи и.о. главы Троицка, Андреев получил 50 тысяч рублей за трудоустройство местного жителя на должность администратора ПКиО им. Н.Д. Томина в МБУ «Центр досуга Троицка». Своей вины экс-чиновник не признал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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